Олимпийская чемпионка Позднякова разводится с саблистом Лохановым, который переехал в США («Матч ТВ»)

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова решила развестись с саблистом Константином Лохановым.

Лоханов – четырехкратный чемпион мира среди юниоров. По информации «Матч ТВ», он уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию. На данный момент он ищет тренерскую работу в Штатах.

Сообщается, что Лоханов также предлагал Поздняковой покинуть страну, но она отказалась и уговаривала мужа вернуться. При этом спортсмен не сообщал об отъезде в США руководству Федерации фехтования России (ФФР) и сейчас не рассматривается в числе кандидатов в сборную.

Пара состояла в отношениях с сентября 2020 года. Юридически развод может быть оформлен в ближайшее время.

Оба спортсмена выступали на Олимпиаде в Токио: в личных соревнованиях Лоханов завершил борьбу на стадии 1/16 финала, Позднякова одержала победу.

Сезон после Олимпиады Лоханов пропускал из-за травмы. Саблист перенес несколько операций в Германии, после которых врачи рекомендовали ему завершить карьеру.

София – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, который сейчас возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).