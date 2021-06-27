Российские спортсмены не могут получить пробирки для сдачи тестов на коронавирус в олимпийской деревне Токио-2020

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Олимпиада-2020 коронавирус Фехтование

Российские спортсмены, проживающие в олимпийской деревне Токио-2020, испытывают проблемы с получением пробирок для сдачи тестов на COVID-19.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

«Каждый день нужно брать пробирки и плевать в них, но мы пока до этого не дошли.

Столкнулись с коллегами из других наших команд, они пытаются пробирки эти получить, но ничего не получается.

Ждем общего собрания, которое наш штаб проводит сегодня, зададим там все вопросы», – сказал Мамедов.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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