Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов: «Олимпийская деревня – это не Япония XXI века. Это настоящее средневековье»

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов высказался об условиях проживания в олимпийской деревне Токио-2020.

«Сегодня мы прилетели в Токио, увидели деревню и те условия, в которых будем находиться в течение олимпийского турнира.

Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя , я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел.

Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко.

Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет.

Санузлы здесь как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально.

Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет – загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати...

Но, как говорится, человек ко всему привыкает. Придется и нам привыкать», – сказал Мамедов.

Олимпийский турнир по фехтованию начнется 24 июля.

Мы проникли в Токио – на Олимпиаду-2020: за нами следят два приложения, сдаем тесты плевками и ужинаем «Дошираком» 💪

Антисекс-кровати из картона, меню на 700 блюд, алкоголь можно, но только в одиночку в номере – так устроена олимпийская деревня Токио

Когда выступает сборная России по фехтованию на Олимпиаде-2020 в Токио – расписание по дням, состав команды и фавориты