Букмекер Paddy Power продлил спонсорский контракт с чемпионатом мира по дартсу до 2031 года

Paddy Power останется титульным спонсором чемпионата мира по дартсу до 2031 года.

Букмекерская компания объявила о продлении действующего соглашения с Профессиональной корпорацией дартса (PDC) о титульном спонсорстве чемпионата мира на пять лет. Впервые соглашение было заключено в 2023 году.

«Чемпионат мира по дартсу – это величайшее спортивное событие, и мы гордимся тем, что продлеваем наше спонсорство ещё на пять лет. Мы продолжим привносить в это мероприятие азарт, веселье и неповторимый дух Paddy Power, где бы оно ни проводилось», – сообщили в букмекерской компании.

В этом году чемпионат мира по дартсу пройдет с 11 декабря по 3 января.