Чемпионат мира по дартсу-2025. 1/4 финала. Доби сыграет с Прайсом, Литтлер против Эспиналла, другие партии
1 января на чемпионате мира по дартсу пройдут четвертьфиналы.
Чемпионат мира по дартсу-2025
Лондон, Англия
1/4 финала
1 января
Крис Доби (Англия) – Гервин Прайс (Уэльс) – 15.40
Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Каллан Ридз (Англия) – 17.10
Питер Райт (Шотландия) – Стивен Бантинг (Англия) – 22.10
Люк Литтлер (Англия) – Нейтан Эспиналл (Англия) – 23.40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество сетов – 9.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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