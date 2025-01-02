Чемпионат мира по дартсу-2025. 1/2 финала. Доби играет с ван Гервеном, Бантинг против Литтлера
2 и 3 января на чемпионате мира по дартсу пройдут полуфиналы.
Чемпионат мира по дартсу-2025
Лондон, Англия
1/2 финала
2 января
Крис Доби (Англия) – Майкл ван Гервен (Нидерланды) – 22.30
3 января
Стивен Бантинг (Англия) – Люк Литтлер (Англия) – 00.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество сетов – 11.
Опубликовано: Полина Лоцик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем