Журова о киберспортивной Олимпиаде: «Это фактически пародия. Настоящие киберигры сделала Россия в Казани»

Теги Светлана Журова МОК Киберспорт Р-Спорт Игры Будущего Игры дружбы Экзотические виды

Светлана Журова назвала киберспортивную Олимпиаду пародией на Игры будущего.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в 2025 году в Саудовской Аравии состоятся первые Олимпийские киберспортивные игры.

В 2024-м Казань проводила Игры будущего – соревнования, объединяющие классические и киберспортивные дисциплины.

«Сейчас МОК, предлагая киберолимпиаду, выглядит достаточно непрофессионально. То, что сделала Россия в Казани, вот это были настоящие киберигры. А то, что будет у них, это фактически пародия.

Мы должны проводить свои соревнования. И вы знаете, почему испугались Игр дружбы, потому что это действительно новый формат. Если мы их проведем с призовыми, с соревнованиями женщин с женщинами, с абсолютно понятными принципами олимпизма, будем придерживаться Олимпийской хартии, естественно, что они (МОК) этого боятся.

Олимпийские игры через какое-то время тоже превратятся в коммерческие соревнования. А тут Россия всех опередила с коммерческой составляющей, имеются в виду призовые. То же самое произошло же на Играх будущего, они очень сильно испугались», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда не знаешь ничего, но все равно хочется сказать, что у них плохо, а дома хорошо
+72
-1
+71
Айфон - жалкая пародия на советские дисковые телефоны.
+38
-2
+36
Киберолимпиада 2025 года ещё не состоялась, но Журова уже придумала на неё пародию:) Произведения ещё нет, а критика уже подоспела. Гениально.
+35
-1
+34
Шапокляк
+21
-1
+20
Я конечно извиняюсь, а игры дружбы задуманы как пародия на олимпиаду?
+18
-1
+17
Ответ Denis Nikitin
Когда не знаешь ничего, но все равно хочется сказать, что у них плохо, а дома хорошо
Хуже всего то, что у них полностью разрушены внутренние механизмы защиты от того, что можно показаться идиотом. Они верят в собственную непогрешимость и универсальную компетентность, что сказанное ими является истиной. Если сказанное ими почему-то не соответствует действительности - что же, это какая-то не такая действительность, потому что они реально верят, что их слова первичные, а действительность субъективно.
+13
0
+13
Настоящими кибериграми были WCG в 00-х
https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Cyber_Games
+9
-1
+8
Цитата Журовой в разделе «экзотические виды» 😂 полностью поддерживаю
+7
0
+7
То, что сделала Россия в Казани, вот это были настоящие киберигры. А то, что будет у них, это фактически пародия.

А почему у них обязательно получится пародия?
+6
-2
+4
Коммерческие соревнования это когда организаторы планируют получить прибыль и часть ее отдать спортсменам.
А когда в политических пропагандистских целях организуют никому не интересный убыточный турнир и заманивают на него участников большими деньгами это называется порнография))
+3
0
+3
Ответ Denis Nikitin
Когда не знаешь ничего, но все равно хочется сказать, что у них плохо, а дома хорошо
Журова комментирует все. Дайте ей уже медаль и отправьте на пенсию.) Она подорвала свои силы в бесконечном комментировании.
+3
0
+3
Есть хоть что-то в мире, что Россия делает не лучше всех!?
+2
0
+2
Ответ icey_punk
https://youtu.be/-ROn39k2ZVk?t=3157 она про это
Я думаю, об этом
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ
+3
-1
+2
Здесь как никогда к месту диалог Солдер Боя и Хоумлэндера про пародию и апгрейд.
+2
-1
+1
Я так понимаю что скоро большенство заголовков и текстов на Спортс будет в стиле пересказа очередного заседания КПСС и слов выступающих? ...или про Спартак))
+2
-1
+1
Кто-нибудь, скажите ей, что коммерческая составляющая и жирные призовые от государства - это разные вещи.
+2
-1
+1
https://youtu.be/-ROn39k2ZVk?t=3157
она про это
+2
-1
+1
журова,зажмурся уже
+1
0
+1
Ответ DenSpM
Есть хоть что-то в мире, что Россия делает не лучше всех!?
Пишет текста для говорящих голов типа Журовой
0
0
0
Ответ icey_punk
Настоящими кибериграми были WCG в 00-х https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Cyber_Games
Дурова тогда круги наматывала на льду, с матчастью не знакома. Но тут она может затрубить патриотичную мелодию, что на WCG 2002 наши соотечественники победили сразу в 2 дисциплинах: Quake и CS. Отличились юный uNkind и команда M19 из одноименного клуба в Питере. По ТВ тогда даже докладывали, что благодаря этим победам забрали медальный зачет, но в реальности корейцы и россияне имели по 2 золота, однако хозяева турнира завоевали медали другого достоинства, а наши ограничились только золотыми.
0
0
0
Ответ icey_punk
Настоящими кибериграми были WCG в 00-х https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Cyber_Games
Ох, зажигали мы в шутерах
0
0
0
Ответ icey_punk
Настоящими кибериграми были WCG в 00-х https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Cyber_Games
Лично участвовал в 2002 и 2003 в Москве) сам из Тольятти по CS в области отборы проходили.
+1
-1
0
Ответ Melnikov1968
Киберолимпиада 2025 года ещё не состоялась, но Журова уже придумала на неё пародию:) Произведения ещё нет, а критика уже подоспела. Гениально.
В России вообще, как известно, цензурное ведомство появилось раньше литературы)
0
0
0
Ой, боюсь, боюсь,,,
0
0
0
Корейцы с wsg: ну да, ну да , пошли мы нахер.
0
0
0
Мозгов нет - считай калека...то что вы организовали какую-то чушь на 10 человек, с призовыми из моих налогов, не делает их кибер-олимпийскими играми...а вот саудиты как раз пытаются делать красиво. По крайней мере дота у них получается не плохо. Лучшие спортсмены приехали. Крупные бренды в спонсорах имеются. Освещение в соц сетях отличное, а не то что полмиллиона просмотров казанских игр суммарно во всех соцсетях, не считая полмиллиарда выдуманных в вк...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий