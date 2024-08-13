Журова о киберспортивной Олимпиаде: «Это фактически пародия. Настоящие киберигры сделала Россия в Казани»

Светлана Журова назвала киберспортивную Олимпиаду пародией на Игры будущего.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в 2025 году в Саудовской Аравии состоятся первые Олимпийские киберспортивные игры.

В 2024-м Казань проводила Игры будущего – соревнования, объединяющие классические и киберспортивные дисциплины.

«Сейчас МОК, предлагая киберолимпиаду, выглядит достаточно непрофессионально. То, что сделала Россия в Казани, вот это были настоящие киберигры. А то, что будет у них, это фактически пародия.

Мы должны проводить свои соревнования. И вы знаете, почему испугались Игр дружбы, потому что это действительно новый формат. Если мы их проведем с призовыми, с соревнованиями женщин с женщинами, с абсолютно понятными принципами олимпизма, будем придерживаться Олимпийской хартии, естественно, что они (МОК) этого боятся.

Олимпийские игры через какое-то время тоже превратятся в коммерческие соревнования. А тут Россия всех опередила с коммерческой составляющей, имеются в виду призовые. То же самое произошло же на Играх будущего, они очень сильно испугались», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.