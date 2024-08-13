Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Конечно, давление МОК накладывает отпечаток»

Теги МОК Игры дружбы Дмитрий Путилин Водные виды

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы рассказал о давлении МОК.

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако они были перенесены на 2025 год.

«Конечно, это [давление МОК] накладывает отпечаток. Это давление неофициально существует.

Но еще раз: мы проводим Игры дружбы вне политических трений. Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Естественно, для наших российских спортсменов тоже», – сказал Дмитрий Путилин.

«Принятие этого решения зависит от руководства страны. Мы ждем этого решения, но как оргкомитет готовы проводить Игры в любые даты», – ответил Путилин на вопрос, точно ли Игры дружбы пройдут в 2025 году. 

«Предварительно мы остаемся в той же спортивной программе. С теми же городами», – цитирует Путилина ТАСС.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

15 комментариев
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Игры дружбы. Против кого дружим? Против всего цивилизованного мира.
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У действительно сильнейших спортсменов мира праздник уже есть - называется Олимпиада. И мировые чемпионаты по федерациям.
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Увы, но сильнейшие к нам не приедут.
Второй состав из Африки, третий состав из Китая и т.п.
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Опять МОК виновата
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США и Китай приедут? Они же по итогу собрали больше всего. Ну раз самые сильные будут.
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будет клоунада почище игр БрИКС, но патриоты схавают)))
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То есть мы создаем искусственные, никому не нужные соревнования в пИку всему международному движению за то, что нас не позвали на Олимпиаду, и при этом на голубом глазу заявляем, что проводим Игры дружбы вне политических трений.
Вы там либо крестик снимите, либо трусики наденьте
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Игр Дружбы еще нету а ген директор уже есть 😏😏😏
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Игры БРИКС... вид сбоку...
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Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира.
- а зачем? зачем тратить сумасшедшие деньги российских налогоплатильщиков на чьи-то примитивные понты? почему не на образование и здравоохранение, не на качество и продолжительность жизни граждан россии?
а проведите референдум - на что лучше!
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Трудности существуют, чтобы их преодолевать. А не для того, чтобы на них списывать свою жалкость...
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Небось приедут Леон Маршан, Арман Дюплантис, Ута Абэ, НБАшные баскетболисты, китайские настольные теннисисты, южнокорейские стрелки из лука и бразильские футболистки с Мартой. Тут, конечно, надо постараться.
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для сильнейших спортсменов мира. " --- А оно им надо? Ты их спрашивал?
Сильнейшие спортсмены в обозримом времени НЕ ПРИЕДУТ в Россию - по собстенным убеждениям или из-за своих болельщиков и спонсоров - не понимать этого может только идиЁт.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Увы, но сильнейшие к нам не приедут. Второй состав из Африки, третий состав из Китая и т.п.
Китай теперь тоже под вопросом...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Увы, но сильнейшие к нам не приедут. Второй состав из Африки, третий состав из Китая и т.п.
Ну почему же? Если выберут оптимальные даты, чтобы не было более-менее статусных соревнований до этих игр и после этих игр, и уж тем более во время этих игр, а так же максимальные призовые для медалистов, то могут приехать азиатские боксеры, борцы, наст.теннисисты, гимнасты, прыгуны в воду, пловцы, штангисты, африканские/юж.американские легкоатлеты, которые входят в топ-10 в своем виде спорта. Плюс оргкомитет может, для придания статусности соревнованиям, попробовать привезти за деньги на игры пару тройку суперзвезд спорта, условно, выписав им по 1млн $ за участие плюс бесплатное проживание, перемещение на игры, размещение делегации. Понятно, что европейские и сев.американские спортсмены проигнорируют соревнования, но в целом, можно попробовать создать более-менее приличную картинку, но придется сильно на это потратиться, потому что если эти игры и будут интересны топовым спортсменам, то только из-за денег
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