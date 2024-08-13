Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Конечно, давление МОК накладывает отпечаток»
Гендиректор оргкомитета Игр дружбы рассказал о давлении МОК.
Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако они были перенесены на 2025 год.
«Конечно, это [давление МОК] накладывает отпечаток. Это давление неофициально существует.
Но еще раз: мы проводим Игры дружбы вне политических трений. Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Естественно, для наших российских спортсменов тоже», – сказал Дмитрий Путилин.
«Принятие этого решения зависит от руководства страны. Мы ждем этого решения, но как оргкомитет готовы проводить Игры в любые даты», – ответил Путилин на вопрос, точно ли Игры дружбы пройдут в 2025 году.
«Предварительно мы остаемся в той же спортивной программе. С теми же городами», – цитирует Путилина ТАСС.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
Второй состав из Африки, третий состав из Китая и т.п.
Вы там либо крестик снимите, либо трусики наденьте
- а зачем? зачем тратить сумасшедшие деньги российских налогоплатильщиков на чьи-то примитивные понты? почему не на образование и здравоохранение, не на качество и продолжительность жизни граждан россии?
а проведите референдум - на что лучше!
Сильнейшие спортсмены в обозримом времени НЕ ПРИЕДУТ в Россию - по собстенным убеждениям или из-за своих болельщиков и спонсоров - не понимать этого может только идиЁт.