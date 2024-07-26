Режиссер Константин Богомолов: «Худшее открытие Олимпиады ever… Дико скучно, провинциально и просто убого»

Константин Богомолов назвал «убогим» открытие Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходит в столице Франции сегодня, 26 июля.

«Худшее открытие Олимпиады ever (чем когда-либо – Sports)… Дико скучно, провинциально и просто убого», – написал режиссер театра и кино Богомолов в своем телеграм-канале.

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