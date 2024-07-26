Режиссер Константин Богомолов: «Худшее открытие Олимпиады ever… Дико скучно, провинциально и просто убого»

Теги открытие Олимпиада-2024 Экзотические виды

Константин Богомолов назвал «убогим» открытие Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходит в столице Франции сегодня, 26 июля.

«Худшее открытие Олимпиады ever (чем когда-либо – Sports)… Дико скучно, провинциально и просто убого», – написал режиссер театра и кино Богомолов в своем телеграм-канале.

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110 комментариев
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Виторган ему некисло тогда втащил, до сих пор фляга свистит
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Скучно, провинциально и убого. Так описала свою первую брачную ночь Ксения Собчак с Константином Боголомовым
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Как же у них горит))
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Директор АвтоВАЗа разносит в пух и прах продукцию концерна БМВ
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+73
Нуууууу я даже не знаю...
Возможно, Богомолов и Собчак (с)
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+61
Судя по Собчак , его вкусы очень специфичны
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То ли дело открытие игр БРИКС
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Когда человек говорит «ever» хочется блевануть.
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Что-то может и не нравится, но это открытие точно войдет в историю!

Провинциально звучат как раз комментарии Богомолова:(
+31
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+25
Уж кто бы говорил о скукоте, но не этот абсолютно посредственный и бесталанный товарищ)))
+29
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+24
Ответ Egorushka56
Нуууууу я даже не знаю... Возможно, Богомолов и Собчак (с)
Эдуард Суровый рулит
+22
-1
+21
Ответ Александр Колосов
Скучно, провинциально и убого. Так описала свою первую брачную ночь Ксения Собчак с Константином Боголомовым
Ну я не знаю...Ну что это за пися?...
+22
-2
+20
Ответ Влад Безруков
Как же у них горит))
То ли дело открытие Игр дружбы☝🏻
+24
-4
+20
Что знает о вкусе и красоте человек, женившийся на Ксении Собчак?
+23
-5
+18
«Значит, хорошие сапоги, надо брать»
+16
0
+16
Собчак тоже самое написала) ждём завтра Вяльбе, Васильева, Журову, губерниева и ко))
+16
-2
+14
Он же РУССКИЙ! Почему он вообще смотрит открытие Олимпиады? На Соловки его! ГОЙДА!!!
+16
-3
+13
Церемония (феерическая! 🤩) в самом разгаре а он уже все посмотрел 🤡
+18
-6
+12
Ответ Desperate Time
Да, Костя, показухи могло было бы быть и больше. Но смысл в самой олимпиаде, где будут присутствовать в полном составе представители всех мирных стран. А представители изгоев будут оценивать лучшее было открытие ever или худшее. Им же надо что-то сказать, хоть их мнение никого и не интересует.
США и Израиль возглавляют парад мирных, Саудовская Аравия проверяет в подтанцовке права человека)
+15
-4
+11
Убого и провинциально - это как ты, Костя, поставил "Кармен" в Перми с окровавленным тампоном вместо цветка.
Молодец, отрабатываешь заказ с женой
+11
0
+11
В Перми его "постановку" "Летучего голландца" надолго запомнили, плевались все)
+10
-1
+9
Все комментарии строго по методичке...А то ж главари не оценят.
+13
-6
+7
Ну не богомолову о провинциальности рассуждать. Такая посредственность только за счёт государства и связей жены и может существовать. Впрочем, раз подгорает у этого бездаря, значит все хорошо.
+7
0
+7
Ответ Desperate Time
Да, Костя, показухи могло было бы быть и больше. Но смысл в самой олимпиаде, где будут присутствовать в полном составе представители всех мирных стран. А представители изгоев будут оценивать лучшее было открытие ever или худшее. Им же надо что-то сказать, хоть их мнение никого и не интересует.
Каких-каких стран ?
+9
-2
+7
кто это?
+8
-1
+7
На фильм о Путине зарабатывает.
+12
-6
+6
Ответ Sasha_yakov
Что-то может и не нравится, но это открытие точно войдет в историю! Провинциально звучат как раз комментарии Богомолова:(
Спектакли режиссера Богомолова, вот эталонная провинциальность.
+8
-2
+6
Прислал Фурманов Из Парижу икру и коньяк Петьке с Васильиванычем.
Пишут они ему письмо: водку мы выпили хоть с нее клопами и несло, а вот клюкву выкинули, рыбой пахнет...
+6
-1
+5
Ответ Джон Иваныч
кто это?
Это самый смешной комент) ведь он оценивает типа с позиции известного режиссера, но 99% знают его как мужа Собчак 🤭
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Ответ А.Б.70
Директор АвтоВАЗа разносит в пух и прах продукцию концерна БМВ
Типа в России были плохие церемонии ? Или может организация
+11
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