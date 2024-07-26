Сегодня открытие Олимпиады-2024 в Париже, начало в 20:30 мск. Спортсмены из России не участвуют в церемонии

Теги открытие Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Сегодня в Париже состоится церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр.

Парад спортсменов пройдет на воде: около 10,5 тысяч человек из 206 стран проплывут на катерах по Сене.

Официальная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

Церемония открытия начнется в 20:30 по московскому времени и продлится около четырех часов. Российские спортсмены в ней участвовать не будут. 

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12 комментариев
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Поздравляю с началом мирового спортивного праздника!
Желаю удачи российским спортсменам достойно выступить и завоевать медали!
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Если факел не скоммуниздят, то уже хорошо.
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Ответ Ignotus
Где можно будет посмотреть?
На Стад де Франс
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А в конце, по сценарию, Снупдог подкурит от олимпийского огня.
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Я тучи разведу руками
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Так вроде нет спортсменов из России. Есть абсолютно нейтральные спортсмены
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Должно быть интересно и красиво. Особенно парад спортсменов. Очень необычно 🤔.
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Жду выступление Леди Гага
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Ответ Ignotus
Где можно будет посмотреть?
На сайте МОК (если из России)
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Ответ Ignotus
Где можно будет посмотреть?
Евроспорт-1
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