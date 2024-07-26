Сегодня открытие Олимпиады-2024 в Париже, начало в 20:30 мск. Спортсмены из России не участвуют в церемонии

Сегодня в Париже состоится церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр.

Парад спортсменов пройдет на воде: около 10,5 тысяч человек из 206 стран проплывут на катерах по Сене.

Официальная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

Церемония открытия начнется в 20:30 по московскому времени и продлится около четырех часов. Российские спортсмены в ней участвовать не будут.

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