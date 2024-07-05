300 денеров заказала сборная Турции после выхода в 1/8 финала Евро. После прохода в 1/4 они пытались повторить заказ, но им отказали – кебаб-мобиль был в другом месте

Сборная Турции заказала 300 денеров после выхода в 1/8 финала Евро-2024.

Об этом рассказал владелец кебабной «Листер Денер» в Ганновере Далдар Джунаид.

Денер, или денер-кебаб – блюдо из мяса с овощами в лаваше или пите, аналог шаурмы.

«Я получил звонок, мне представилилсь менеджером сборной Турции. Хотели заказать 300 денеров. Он хотел их получить через 3 часа. Я не мог в это поверить.

Они пригласили всех. Только сотрудников сборной было 150 человек, плюс охрана, полиция, сотрудники отеля, просто все.

Игрокам понравилось. Один даже съел три денера. Но я не скажу, кто это был. Коммерческая тайна!» – сказал Джунаид.

Торговец приехал в отель сборной Турции со своим трейлером для кебабов с XXL-шампурами.

«Было более 100 килограммов мяса. Эти денеры мы сделали в максимально короткие сроки», – добавил Джунаид.

В благодарность работники кебабной получили футболку сборной Турции с автографами.

После победы над Австрией (2:1) и выхода сборной в четвертьфинал турки вновь хотели заказали 300 денеров, но на этот раз им это не удалось: кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте.

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