300 денеров заказала сборная Турции после выхода в 1/8 финала Евро. После прохода в 1/4 они пытались повторить заказ, но им отказали – кебаб-мобиль был в другом месте

Теги Сборная Турции по футболу высшая лига Турция Евро-2024 еда Футбол

Сборная Турции заказала 300 денеров после выхода в 1/8 финала Евро-2024.

Об этом рассказал владелец кебабной «Листер Денер» в Ганновере Далдар Джунаид.

Денер, или денер-кебаб – блюдо из мяса с овощами в лаваше или пите, аналог шаурмы.

«Я получил звонок, мне представилилсь менеджером сборной Турции. Хотели заказать 300 денеров. Он хотел их получить через 3 часа. Я не мог в это поверить.

Они пригласили всех. Только сотрудников сборной было 150 человек, плюс охрана, полиция, сотрудники отеля, просто все.

Игрокам понравилось. Один даже съел три денера. Но я не скажу, кто это был. Коммерческая тайна!» – сказал Джунаид.

Торговец приехал в отель сборной Турции со своим трейлером для кебабов с XXL-шампурами.

«Было более 100 килограммов мяса. Эти денеры мы сделали в максимально короткие сроки», – добавил Джунаид.

В благодарность работники кебабной получили футболку сборной Турции с автографами.

После победы над Австрией (2:1) и выхода сборной в четвертьфинал турки вновь хотели заказали 300 денеров, но на этот раз им это не удалось: кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте.

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50 комментариев
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- Сколько кебабов?
- 300
- Подождите кебаб-мобилиста
+109
-4
+105
"В благодарность работники кебабной получили футболку сборной Турции с автографами"

"турки вновь хотели заказали 300 денеров, но на этот раз им это не удалось: кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте"

Естественно, если расплачиваться одной на всех футболкой с автографами, то в следующий раз "кебаб-мобиль будет в другом месте", Dönerwetter!
+66
-1
+65
Ответ Ебздрогыч
Турки не просто как дома, они реально в Германии дома
Ведь в Москве нигде не продают кебабы (шаурму) и нет ее доставки. Только в Германии и только для турков
+44
-3
+41
И колу без сахара
+30
-2
+28
У сборной мог бы и свой кебаб-мобиль быть.
+15
0
+15
Ответ Сила воли духа
Донер доели этнические немцы
Этнические немцы сейчас в Аргентине
+16
-1
+15
"Один даже съел три денера. Но я не скажу, кто это был"
Демирал, к гадалке не ходи. Один для себя и по одному каждому волку.
+16
-1
+15
I’ll have two number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, two number 45s, one with cheese, and a large soda.
+14
-2
+12
Помню, Аргентина в Россию несколько тонн мяса привезли для барбекю. Здесь могли бы тоже так сделать
+11
0
+11
Ответ Ваня Шипитко
- Сколько кебабов? - 300 - Подождите кебаб-мобилиста
Обманите тракториста!)
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+7
Ответ Vasily Stavchansky
донер, дёнер, но не денер
Буква ё является необязательной при написании, так что все правильно написано в новости.
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-3
+4
донер, дёнер, но не денер
+7
-3
+4
Выйдут на матч пузатыми, .
+5
-1
+4
кого там в итоге на XXL шампур посадили?че происходит вообще
+4
0
+4
Выхода в полуфинал, получается, не будет.
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Турки не просто как дома, они реально в Германии дома
Как из этой новости вы сделали такой вывод? А что в других странах непродают Кебаб ? Или их только продают туркам?
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Ведь в Москве нигде не продают кебабы (шаурму) и нет ее доставки. Только в Германии и только для турков
во-первых, есть, во-вторых, её надо кушатьс пылу с жару, как и какой-нибудь KFC
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Ответ раскаявшийся жиробас
так это благодарность, за 300 кебабов сто проц было все уплочено
Если бы было, то кебаб-мобиль бы примчался немедленно - 300 гарантированных порций в одном заказе - это немало по деньгам.
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кебаб-мобили, кебаб-мобили
буквально всё заполонили...
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кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте? Охотился на овец по окрестностям Ганновера должно быть.
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Пришлось ограничиться курой-гриль…
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Турки генерируют инфоповоды: эпично выигрывают в ярких матчах, зигуют, посылают вместо извинений, обжираются)
Хорошо, что они ещё в игре!
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не "денер", а "донер" 🤦
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Ответ Любезный Коссутий
не "денер", а "донер" 🤦
дёнер. Что по-немецки, что по-турецки слово пишется через букву ö.
Ну или шаурма/шаверма, хотя это не одно и то же.
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А зачем так много?)
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Ответ Фан Рубина
"В благодарность работники кебабной получили футболку сборной Турции с автографами" "турки вновь хотели заказали 300 денеров, но на этот раз им это не удалось: кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте" Естественно, если расплачиваться одной на всех футболкой с автографами, то в следующий раз "кебаб-мобиль будет в другом месте", Dönerwetter!
так это благодарность, за 300 кебабов сто проц было все уплочено
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Ответ Mihail0910
Комментарий скрыт
Голодным оставался?
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Ответ Budabuda
Этнические немцы сейчас в Аргентине
И русские там же.
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Донер доели этнические немцы
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Ответ last_guard
Буква ё является необязательной при написании, так что все правильно написано в новости.
Букву «ё» можно опускать в частоупотребимых словах, в которых произношение и так понятно. Например, вряд ли кто-то произнесёт слово «самолёт» как «самолет», поэтому точки не играют роли.

В редких словах, именах и фамилиях игнорировать букву «ё» просто глупо. Вполне можно себе представить людей, которые после этого будут говорить слово «денер» именно через «е» просто потому, что впервые увидели его в таком виде в авторитетном СМИ.
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