300 денеров заказала сборная Турции после выхода в 1/8 финала Евро. После прохода в 1/4 они пытались повторить заказ, но им отказали – кебаб-мобиль был в другом месте
Сборная Турции заказала 300 денеров после выхода в 1/8 финала Евро-2024.
Об этом рассказал владелец кебабной «Листер Денер» в Ганновере Далдар Джунаид.
Денер, или денер-кебаб – блюдо из мяса с овощами в лаваше или пите, аналог шаурмы.
«Я получил звонок, мне представилилсь менеджером сборной Турции. Хотели заказать 300 денеров. Он хотел их получить через 3 часа. Я не мог в это поверить.
Они пригласили всех. Только сотрудников сборной было 150 человек, плюс охрана, полиция, сотрудники отеля, просто все.
Игрокам понравилось. Один даже съел три денера. Но я не скажу, кто это был. Коммерческая тайна!» – сказал Джунаид.
Торговец приехал в отель сборной Турции со своим трейлером для кебабов с XXL-шампурами.
«Было более 100 килограммов мяса. Эти денеры мы сделали в максимально короткие сроки», – добавил Джунаид.
В благодарность работники кебабной получили футболку сборной Турции с автографами.
После победы над Австрией (2:1) и выхода сборной в четвертьфинал турки вновь хотели заказали 300 денеров, но на этот раз им это не удалось: кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте.
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"турки вновь хотели заказали 300 денеров, но на этот раз им это не удалось: кебаб-мобиль уже был задействован в другом месте"
Естественно, если расплачиваться одной на всех футболкой с автографами, то в следующий раз "кебаб-мобиль будет в другом месте", Dönerwetter!
Демирал, к гадалке не ходи. Один для себя и по одному каждому волку.
буквально всё заполонили...
Хорошо, что они ещё в игре!
Ну или шаурма/шаверма, хотя это не одно и то же.
В редких словах, именах и фамилиях игнорировать букву «ё» просто глупо. Вполне можно себе представить людей, которые после этого будут говорить слово «денер» именно через «е» просто потому, что впервые увидели его в таком виде в авторитетном СМИ.