Михаил Дегтярев: «Играл, играю и буду играть в лапту. Будем дарить комплекты для игры нашим иностранным партнерам»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что любит играть в лапту.

По его словам, комплекты для игры в лапту станут подарком для иностранных партнеров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Играю, играл и буду играть в лапту. Хорошая, азартная русская игра.

Мы заказали несколько комплектов в министерстве, будем дарить иностранным партнерам от президента и министерства», – сказал Дегтярев.

«Хотели бы, чтобы лапта появилась в программе ПМЭФ, можем это реализовать уже в этом году», – добавил директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов.

«Могу еще порекомендовать крокет. Прекрасная игра на газоне. Что касается фехтования, то я был года три назад на ПМЭФ, был Алишер Усманов, показательные выступления, было очень зрелищно.

Если мы запустим все виды спорта, это будет уже не экономический форум, а Олимпийские игры. Один вид спорта раз в три года», – отметил Дегтярев.