Михаил Дегтярев: «Играл, играю и буду играть в лапту. Будем дарить комплекты для игры нашим иностранным партнерам»

Теги Георгий Брюсов крокет Михаил Дегтярев лапта Экзотические виды

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что любит играть в лапту.

По его словам, комплекты для игры в лапту станут подарком для иностранных партнеров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

«Играю, играл и буду играть в лапту. Хорошая, азартная русская игра.

Мы заказали несколько комплектов в министерстве, будем дарить иностранным партнерам от президента и министерства», – сказал Дегтярев. 

«Хотели бы, чтобы лапта появилась в программе ПМЭФ, можем это реализовать уже в этом году», – добавил директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов.

«Могу еще порекомендовать крокет. Прекрасная игра на газоне. Что касается фехтования, то я был года три назад на ПМЭФ, был Алишер Усманов, показательные выступления, было очень зрелищно.

Если мы запустим все виды спорта, это будет уже не экономический форум, а Олимпийские игры. Один вид спорта раз в три года», – отметил Дегтярев. 

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4 комментария
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Если так любит лапту, то он лапоть!
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Ждем, когда в шеэколе введут обязательным уроком. Будет расписание:
- разговоры о важном;
- разговоры о важном - встреча с героями СВО;
- лапта;
- семьеведение, уроки целомудрия;
- слово Божье.

И никаких этих западных ценностей, математик всяких, физик и химий. Правильное традионное образование!
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Величайший лаптист
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«Лапта» у тебя в голове
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