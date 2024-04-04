В 2023 году спортивное программирование вошло в топ-5 самых массовых видов спорта в России. Им занимались 2,25 млн человек

В 2023 году спортивным программированием в России занимались 2,25 млн человек.

Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год.

Спортивное программирование расположилось на четвертом месте в топ-5 самых массовых видов спорта в России. Его опережают футбол, плавание и волейбол, на пятом месте – легкая атлетика.

Минспорт официально признал спортивное программирование в 2022 году.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта