В 2023 году спортивное программирование вошло в топ-5 самых массовых видов спорта в России. Им занимались 2,25 млн человек
В 2023 году спортивным программированием в России занимались 2,25 млн человек.
Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год.
Спортивное программирование расположилось на четвертом месте в топ-5 самых массовых видов спорта в России. Его опережают футбол, плавание и волейбол, на пятом месте – легкая атлетика.
Минспорт официально признал спортивное программирование в 2022 году.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
В России на 2023 год 740 тысяч программистов по словам Мишустина.
Кто бредит?
Посмотрел, спортивным программированием занимаются больше людей, чем легкой атлетикой. Все вопросы отпали - спортивные программисты для цифр в отчете явно написали рандомайзер.
а именно программистов из них будет тысяч 150 от силы
1. Чистка истории/на скорость (это когда "противник" должен прийти на базу с минуты на минуту, а ты должен успеть её почистить и не спалиться)
2. Троянская борьба (удалить все трояны на скорость)
3. Загаживание рабочего стола на скорость всякими папками
4. Тяжёлая атлетика (просто жрать и перекусывать не на скорость, а на калорийность)
5. Тизиноборье (нужно больше просидеть без каплей для, чем конкуренты, победитель получает бесплатный приём к офтальмологу)
6. Водный вид (проливаем кофе на ноутбук, сушим и пробуем его включить, разумеется на скорость)
В школе раньше в 9-м и 10-м классе заменяло программирование на калькуляторе.