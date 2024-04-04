В 2023 году спортивное программирование вошло в топ-5 самых массовых видов спорта в России. Им занимались 2,25 млн человек

Теги Министерство спорта России Экзотические виды

В 2023 году спортивным программированием в России занимались 2,25 млн человек.

Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год. 

Спортивное программирование расположилось на четвертом месте в топ-5 самых массовых видов спорта в России. Его опережают футбол, плавание и волейбол, на пятом месте – легкая атлетика. 

Минспорт официально признал спортивное программирование в 2022 году. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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12 комментариев
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никогда не слышал о столь популярном виде спорта
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Спортивным программированием называют в основном соревнования, где программисты решают алгоритмические задачи при помощи кода.
В России на 2023 год 740 тысяч программистов по словам Мишустина.
Кто бредит?
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+19
Ответ oleg150
Хотелось бы почитать про методику подсчёта числа занимающихся.
Легко. Если ты коммент с компа написал - программист, получается. И тебя посчитаем.
+19
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+19
2,5 миллиона человек занимаются спортивным программированием, лолшто? Они всех дотеров записали в программисты?

Посмотрел, спортивным программированием занимаются больше людей, чем легкой атлетикой. Все вопросы отпали - спортивные программисты для цифр в отчете явно написали рандомайзер.
+14
0
+14
Ответ Варлампий Варлампий
Спортивным программированием называют в основном соревнования, где программисты решают алгоритмические задачи при помощи кода. В России на 2023 год 740 тысяч программистов по словам Мишустина. Кто бредит?
740к это количество всех кто так или иначе занят в it сфере (а туда кого только не относят, особенно сейчас)

а именно программистов из них будет тысяч 150 от силы
+8
0
+8
Хотелось бы почитать про методику подсчёта числа занимающихся.
+7
0
+7
п3дж какой-то
+6
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+6
Раз уж спортивное программирование это спорт, причём популярный, то там должны быть такие дисциплины как:
1. Чистка истории/на скорость (это когда "противник" должен прийти на базу с минуты на минуту, а ты должен успеть её почистить и не спалиться)
2. Троянская борьба (удалить все трояны на скорость)
3. Загаживание рабочего стола на скорость всякими папками
4. Тяжёлая атлетика (просто жрать и перекусывать не на скорость, а на калорийность)
5. Тизиноборье (нужно больше просидеть без каплей для, чем конкуренты, победитель получает бесплатный приём к офтальмологу)
6. Водный вид (проливаем кофе на ноутбук, сушим и пробуем его включить, разумеется на скорость)
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Посчитали всех выпускников Skillbox, Skillfactory и тд? 😁
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Спортивное программирование на логарифмических линейках.
В школе раньше в 9-м и 10-м классе заменяло программирование на калькуляторе.
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В Екатеринбурге вот на каждом углу реклама соревнований по ориентированию. По выходным огромные пробки болельщиков, едущих смотреть, как парни с планшетами носятся по лесу. Все красавицы города пытаются выйти замуж за лидеров этого спорта.
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