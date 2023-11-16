Чемпион мира по рыбалке Билан о критике за отказ вернуться на Украину: «Конечно же, обидно. Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть»

Теги Артур Билан Экзотические виды

Чемпион мира по рыбалке Артур Билан назвал обидными обвинения в предательстве.

Ранее украинский спортсмен решил не возвращаться в свою страну после соревнований в Италии. Он покинул расположение национальной команды и решил остаться в Европе. 

«Конечно же, обидно (что многие сразу записали в предатели). Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть. Поддержка была очень высокая – 90%», – цитирует Билана «Р-Спорт».

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11 комментариев

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Dmitry Orlov
Я знаю точно - невозможное возможно.
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Orik298
Да и вообще я оставаться в Италии не собирался, но в Тибре такие окуни плавают...
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Potapson
Пора вводить запрет на участие украинских спортсменов в международных соревнованиях. А то разбегутся потенциальные захистники по всему свету и ищи их потом...
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Karamazoff
Ответ Dmitry Orlov
Я знаю точно - невозможное возможно.
Невер невер лет ю гоу!
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justbored
Ответ Savarona25
Как известно есть разведчики (наши), а есть шпионы (чужие). Полная поддержка и понимания со стороны российской номенклатуры. А что бы было, если...
Нелепый перевод стрелок. С таким же успехом можно предъявлять украинской - беглецы с этой стороны ими тоже чай в качестве предателей не клеймятся (местной публикой так вовсе превозносятся в качестве носителей безупречных моральных ценностей, камертонов, ориентиров и образцов адекватности).
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justbored
Ахаха. "90 процентов умных и думающих" - "всегда готовых к побегу", другими словами ))
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Guillermo
Про умных и думающих зря конечно написал. Глупый аргумент
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Роман
Весь адекватный мир одобряют твоё решение,
Кто кричит о предательстве — должны вызываться первыми на передовую в боевые действия
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Игорь Горшков
Ответ justbored
Ахаха. "90 процентов умных и думающих" - "всегда готовых к побегу", другими словами ))
Ну сдохнуть за очередной хутор в неизвестном овражке за интересы разных группировок, это безусловно лучше и умнее, чем избежать этого.
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justbored
Ответ Роман
Весь адекватный мир одобряют твоё решение, Кто кричит о предательстве — должны вызываться первыми на передовую в боевые действия
"Весь адекватный мир" это что-то новенькое. Были "все адекватные люди", теперь их уже на целый мир значит)) "Всё прогрессивное человечество".
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