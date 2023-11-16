Чемпион мира по рыбалке Билан о критике за отказ вернуться на Украину: «Конечно же, обидно. Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть»

Чемпион мира по рыбалке Артур Билан назвал обидными обвинения в предательстве.

Ранее украинский спортсмен решил не возвращаться в свою страну после соревнований в Италии. Он покинул расположение национальной команды и решил остаться в Европе.

«Конечно же, обидно (что многие сразу записали в предатели). Но я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть. Поддержка была очень высокая – 90%», – цитирует Билана «Р-Спорт».