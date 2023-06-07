В Красноярском крае чиновников подозревают в фиктивной отправке спортсменов на сборы и хищении более 3,5 млн рублей

Теги происшествия Политика ТАСС деньги Легкая атлетика

В Красноярском крае ведется расследование по поводу фиктивной отправки атлетов на сборы.

«В Зеленогорске Красноярского края полицейскими выявлена преступная деятельность девяти работников муниципального учреждения. Они отправляли местных спортсменов на фиктивные сборы, которых не было.

Следователями ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск фигурантам предъявлено обвинение в хищении свыше 3,5 млн рублей, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и подделке документов. Организатор хищений заключена под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

На основании подложных документов обвиняемые получали деньги из кассы учреждения, в котором трудились, и тратили финансы по собственному усмотрению. Кроме того, в качестве отчета об использовании денежных средств они предоставляли в бухгалтерию фиктивные документы», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщается, что местная жительница с 2020 по 2022 год вместе с подчиненными вносила в сметы ложные сведения о расходах на питание и проживание спортсменов из Зеленогорска на выездных мероприятиях, которые на самом деле не проводились. Расследование ведется по 34 эпизодам противоправной деятельности.

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16 комментариев

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Любовь Гончарова
НАТО виновато , диверсантов подослала честным патриотам России .
+19
-5
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Dinamik1
Всего то три с половиной ляма?Надо им примиашку выписать за то что мало украли.
+15
-1
+14
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sava k
" Мертвые души" Н.В. Гоголя в новой Российской реалии.
+12
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Oleg Olegov
Это проделки запада. В России такого не может быть!
+12
-6
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Savardus
Теперь сами поедут на сборы ЧВК Вагнера
+7
-2
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Russ Ivan
3,5 млн рублей - столько стоит завтрак Миллера, а тут целая преступная деятельность девяти работников муниципального учреждения. Скорее всего местное МВД решило повысить свою статистику ради премии...
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ДудьСдулся
Ответ Savardus
Теперь сами поедут на сборы ЧВК Вагнера
кстати, скорее всего эта "компания" подобные схемы тоже активно использует.
Только там масштабы на порядки больше...
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Zlatan
Эта схема много где работает
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Влад Сыроежкин
Не все так однозначно) Тем более в ситуации беспрецедентного давления на наш спорт
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gandalf
как говорится "дела делами а обед по расписанию"
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YOKODZUMA
Ответ Russ Ivan
3,5 млн рублей - столько стоит завтрак Миллера, а тут целая преступная деятельность девяти работников муниципального учреждения. Скорее всего местное МВД решило повысить свою статистику ради премии...
Одно другому...
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Viks
А в чём новость?
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Матрос Кот
Открою маленький секрет. Абсолютно все,кто имеет отношение к сборам спортивным зарабатывают на чем только можно,еще с советских времен. Подложные квитанции за проживание,питание,экипировку. Сейчас масштаб больше намного. Сборы в Турции таких команд,как ФК Шинник например. Поэтому и носятся со спортсменами,для прикрытия,чтобы средства расхищать.
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Dmitriy Racheev
Ответ Dinamik1
Всего то три с половиной ляма?Надо им примиашку выписать за то что мало украли.
У города население 50 тысяч душ. На 0,5млн больше нормы взяли
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filippa
Ответ Viks
А в чём новость?
это не новость это как в КВН разминка шутов.. правда шутки все убогие. ни чего нового... скучно...
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Viks
Ответ filippa
это не новость это как в КВН разминка шутов.. правда шутки все убогие. ни чего нового... скучно...
Зарплаты по миллиону рублей в день, которые некоторые сами себе назначили, больше походят на воровство бюджетных денег.
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