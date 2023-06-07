В Красноярском крае чиновников подозревают в фиктивной отправке спортсменов на сборы и хищении более 3,5 млн рублей

В Красноярском крае ведется расследование по поводу фиктивной отправки атлетов на сборы.

«В Зеленогорске Красноярского края полицейскими выявлена преступная деятельность девяти работников муниципального учреждения. Они отправляли местных спортсменов на фиктивные сборы, которых не было.

Следователями ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск фигурантам предъявлено обвинение в хищении свыше 3,5 млн рублей, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и подделке документов. Организатор хищений заключена под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

На основании подложных документов обвиняемые получали деньги из кассы учреждения, в котором трудились, и тратили финансы по собственному усмотрению. Кроме того, в качестве отчета об использовании денежных средств они предоставляли в бухгалтерию фиктивные документы», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщается, что местная жительница с 2020 по 2022 год вместе с подчиненными вносила в сметы ложные сведения о расходах на питание и проживание спортсменов из Зеленогорска на выездных мероприятиях, которые на самом деле не проводились. Расследование ведется по 34 эпизодам противоправной деятельности.