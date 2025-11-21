Компания Иньесты стала владельцем велокоманды NSN Cycling – бывшей Israel–Premier Tech. Она сменит лицензию на швейцарскую

Компания Иньесты стала владельцем Israel – Premier Tech, сменившей название.

Велокоманда Israel–Premier Tech сменила название на NSN Cycling Team в результате ребрендинга.

Это произошло после того, как владельцем команды стала компания NSN, одним из соучредителей которой является экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста .

NSN заключила партнерство с инвестиционной платформой Stoneweg из Женевы. Велокоманда сменит лицензию на швейцарскую, при этом будет базироваться в Жироне и Барселоне.

Презентация NSN Cycling Team ожидается на следующей неделе.

В 2025 году организаторы велогонок, в том числе «Вуэльты Испании», столкнулись с антиизраильскими протестами на фоне ситуации в секторе Газа. Активисты призывали отстранить Israel–Premier Tech от стартов. Впоследствии руководство команды объявило о ребрендинге и отказе от «израильской идентичности».

