Велокоманда Israel – Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»

Велокоманда Israel – Premier Tech откажется от упоминания Израиля в названии.

«За последние 11 лет команда, которая четыре года назад трансформировалась в Israel – Premier Tech , пережила взлеты и падения, присущие профессиональному спорту: от радости, которую наши гонщики испытывают после побед на этапах «Тур де Франс», до борьбы за выживание и возвращения в Мировой тур. Это спортивный проект – и всегда будет им.

Команда гордится своими достижениями в гонках, но еще больше – сложившейся внутри нее культурой. Эта культура стала основой, позволившей команде преодолеть трудности последних месяцев, решительно поддерживать наших гонщиков и коллектив в этот невероятно сложный период. За это время владельцы и руководство команды осознали необходимость перемен.

В знак непоколебимой преданности гонщикам, коллективу и важным партнерам было принято решение о переименовании и ребрендинге, отойдя от нынешней израильской идентичности. В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг необходим ради обеспечения будущего команды», – говорится в заявлении Israel – Premier Tech.

В нынешнем сезоне организаторы соревнований, в том числе «Вуэльты Испании», столкнулись с антиизраильскими протестами на фоне ситуации в секторе Газа. Активисты призывали отстранить Israel – Premier Tech от стартов.

