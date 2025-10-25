  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • 25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
0

25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме

25-летний итальянский гонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа.

Приступ случился у спортсмена 21 сентября во время гонки Piccola San Remo в итальянском Совиццо. Медики оперативно доставили Боналдо в ближайшую больницу. Велогонщика поместили в отделение интенсивной терапии и ввели в искусственную кому, в которой он находился больше месяца. 

«Сегодня утром Кевин ушел из жизни, оставив непреодолимую пустоту во всех тех, кто имел счастье и честь знать его», – говорится в заявлении команды SC Padovani Polo Cherry Bank.

«Хотим поблагодарить всех, кто в этом месяце был рядом с нами и давал нам силы. Кевин чувствовал эту поддержку и до последнего боролся за жизнь», – сказал брат спортсмена.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: SC Padovani
велошоссе
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
Лысенко о чемпионате мира по велотреку: «Мандраж больше, чем на Лиге чемпионов. Волнуюсь по причине моих кондиций, есть усталость»
сегодня, 07:05
Чемпионат мира по велотреку. Лысенко завоевала бронзу в спринте, победив Бурлакову в заезде за 3-е место
сегодня, 06:45
Французский велосипедист Сехили признан виновным в незаконном пересечении границы РФ. Его освободили от штрафа с учетом времени содержания под арестом
вчера, 09:05
Велогонщица Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на чемпионате мира
вчера, 07:37
Чемпионат мира по велотреку. Вибес победила в скрэтче, Дидериксен – 2-я, Валгонен – 8-я
22 октября, 22:34
Andorra Cycling Masters. Роглич одержал победу, дель Торо – 2-й, Погачар – 3-й, Вингегор – 4-й
19 октября, 13:57
Призер чемпионатов мира Линь Цзюньхун отстранена за положительную допинг-пробу 9-летней давности. Это результат программы перепроверки ITA
18 октября, 20:21
Испанскому гонщику Апарисио запретили въезд в Китай из-за публикации с эмодзи свиньи и китайским флагом
17 октября, 15:33
Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае
16 октября, 17:39
Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»
13 октября, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
7 декабря 2023, 15:46