25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме

25-летний итальянский гонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа.

Приступ случился у спортсмена 21 сентября во время гонки Piccola San Remo в итальянском Совиццо. Медики оперативно доставили Боналдо в ближайшую больницу. Велогонщика поместили в отделение интенсивной терапии и ввели в искусственную кому, в которой он находился больше месяца.

«Сегодня утром Кевин ушел из жизни, оставив непреодолимую пустоту во всех тех, кто имел счастье и честь знать его», – говорится в заявлении команды SC Padovani Polo Cherry Bank.

«Хотим поблагодарить всех, кто в этом месяце был рядом с нами и давал нам силы. Кевин чувствовал эту поддержку и до последнего боролся за жизнь», – сказал брат спортсмена.