Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
Велогонщица из Санкт-Петербурга Ангелина Солина приняла решение выступать за Беларусь.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил 18-летней спортсменке нейтральный статус, который позволяет выступать на международных стартах.
На юниорском первенстве России-2023 года по велотреку Солина показала 9-й результат в гонке по очкам и 20-й – в индивидуальной гонке преследования.
С 2023 года она выступает за велосипедный клуб «Минск» (до 19 лет). В июле 2024 года Солина стала победительницей юниорского чемпионата Белоруссии в групповой гонке на шоссе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости