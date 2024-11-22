Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь

Велогонщица из Санкт-Петербурга Ангелина Солина приняла решение выступать за Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил 18-летней спортсменке нейтральный статус, который позволяет выступать на международных стартах.

На юниорском первенстве России-2023 года по велотреку Солина показала 9-й результат в гонке по очкам и 20-й – в индивидуальной гонке преследования.

С 2023 года она выступает за велосипедный клуб «Минск» (до 19 лет). В июле 2024 года Солина стала победительницей юниорского чемпионата Белоруссии в групповой гонке на шоссе.