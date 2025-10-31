Бурлакова об отношении к россиянам на ЧМ: «Открытой агрессии ни от кого нет. Но в соцсетях писали, что наших спортсменов здесь быть не должно»

Велогонщица Бурлакова рассказала об отношении к россиянам на чемпионате мира.

Чемпионат мира по велотреку проходил в чилийском Сантьяго. Россиянка Яна Бурлакова, выступавшая в нейтральном статусе, стала серебряным призером в гите.

– Как сейчас относятся к русским спортсменам в велоспорте?

– В принципе открытой агрессии ни от кого нет. Но был момент, когда я выбила британскую спортсменку в спринте. И наткнулась на пост в соцсетях о том, что я такая плохая, как я могла выбить такую спортсменку, без нее теперь финал вообще неинтересно смотреть. И вообще российских спортсменов не должно быть на гонках. Я не знаю, кто это писал, но такое я видела.

Был еще момент, когда в последний день в кейрине я случайно нарушила правила против голландской спортсменки. Я это поняла в моменте и сразу извинилась во время заезда. Не знаю, услышала она или нет, но после заезда я решила подойти к ней, извиниться еще раз.

Я подхожу, протягиваю руку, говорю: «Извини, пожалуйста, я не специально». Она говорит: «Все хорошо, не переживай». Но руку мне не протянула. Не знаю, что это было. Может, она растерялась, не увидела, но ситуация была такая, – сказала Бурлакова.