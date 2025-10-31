  • Спортс
  • Бурлакова о том, что ее мужу не выдали нейтральный статус: «У Данилы попросили справку о том, что он не военнослужащий. Таких справок просто не существует»
Бурлакова о том, что ее мужу не выдали нейтральный статус: «У Данилы попросили справку о том, что он не военнослужащий. Таких справок просто не существует»

Велогонщица Яна Бурлакова рассказала, что ее мужу не дали нейтральный статус.

– Вашего мужа – велосипедиста Данилу Бурлакова в прошлом году не допустили до международных стартов. А сейчас?

– Нет, решение не менялось, он не подавал на нейтральный статус еще раз, пока находится в черном списке.

– Потому что он военнослужащий?

– Нет, он не военнослужащий, никак к этому не относится. Изначально ему сказали, что он служил в армии. Он объяснял, что у нас все мужчины служат. Но почему-то для них это не было аргументом. У него попросили справку о том, что он не военнослужащий.

Таких справок нет. Просто их не существует. Это как попросить справку, что вы не собака. Сейчас Данила продолжает тренироваться и выступать. Буквально позавчера он стал чемпионом России, – сказала чемпионка мира по велотреку Бурлакова.

Российскому велогонщику Бурлакову не дали нейтральный статус из-за службы в спортроте ЦСКА

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Комсомольская правда
