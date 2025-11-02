Велогонщик Яковлев, перешедший в Израиль: «Мне пишут в соцсетях, что евреи – это тараканы, мыло какое-то. Писали, что найдут меня в мусорных баках»
Яковлев, выступающий в велотреке, перешел в сборную Израиля из России в 2022 году.
– Вы ведь ездили на турниры с охраной из-за сложностей на фоне израильско-палестинского конфликта. Возникают ли проблемы с безопасностью на турнирах сейчас?
– Сейчас ситуация стала намного хуже. Мне до сих пор оставляют комментарии в социальных сетях. Пишут, что евреи – это тараканы, мыло какое-то. В Чили ездил, и мне писали, что меня найдут в мусорных баках.
Очень много получал угроз, негативных комментариев. В первое время я их удалял, а потом забил – слишком много их. Мне такое даже пишут под постом о моем первом тренере – Валентине Андреевиче Любовицком, который скончался.
Секьюрити у нас становится все больше и больше. Когда-то я хотел поехать в Индонезию и Египет, однако сейчас это невозможно. Кстати, на ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезию не поехал наш олимпийский чемпион Артем Долгопят. У меня будет чемпионат Европы в Турции с 1 по 5 февраля 2026 года. И, наверное, я туда не поеду.
– Шоссейная команда Israel Premier Tech вообще вынуждена были поменять название и прописку из-за протестов.
– У меня похожая история, да, но не такая масштабная.
– Что спортсмен может с этим сделать в психологическом плане, чтобы давление и хейт не отражались на результатах?
– Думаю, что на моих результатах это не отражается. Я не принимаю это близко к сердцу. Лучше бы этого не было, однако не думаю, что подобные вещи вообще влияют на меня. Мы ничего не можем сделать с этим, – сказал Яковлев.