Федерация велоспорта России обсудит с UCI возможность допуска к командным соревнованиям в 2026 году

Россия обсудит с UCI возможный допуск велогонщиков к командным соревнованиям.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР ) обсудит с Международным союзом велосипедистов (UCI ) возможность допуска россиян к командным соревнованиям в 2026 году.

Об этом рассказал президент ФВСР Юрий Кучерявый.

«Планируем обсудить возможность скорейшего разрешения на участие в командных видах на чемпионатах мира, поскольку мы пока в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. Это вот первое, чего бы хотелось достичь, как достигли сейчас ватерполисты. Это самое актуальное. Но это будет только в следующем году», – сказал Кучерявый.