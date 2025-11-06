  • Спортс
Федерация велоспорта России обсудит с UCI возможность допуска к командным соревнованиям в 2026 году

Россия обсудит с UCI возможный допуск велогонщиков к командным соревнованиям.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) обсудит с Международным союзом велосипедистов (UCI) возможность допуска россиян к командным соревнованиям в 2026 году.

Об этом рассказал президент ФВСР Юрий Кучерявый.

«Планируем обсудить возможность скорейшего разрешения на участие в командных видах на чемпионатах мира, поскольку мы пока в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. Это вот первое, чего бы хотелось достичь, как достигли сейчас ватерполисты. Это самое актуальное. Но это будет только в следующем году», – сказал Кучерявый.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Международный союз велосипедистов (UCI)
Юрий Кучерявый
отстранение и возвращение России
logoсборная России
ФВСР
logoсборная России жен
