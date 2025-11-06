Федерация велоспорта России обсудит с UCI возможность допуска к командным соревнованиям в 2026 году
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) обсудит с Международным союзом велосипедистов (UCI) возможность допуска россиян к командным соревнованиям в 2026 году.
Об этом рассказал президент ФВСР Юрий Кучерявый.
«Планируем обсудить возможность скорейшего разрешения на участие в командных видах на чемпионатах мира, поскольку мы пока в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. Это вот первое, чего бы хотелось достичь, как достигли сейчас ватерполисты. Это самое актуальное. Но это будет только в следующем году», – сказал Кучерявый.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
