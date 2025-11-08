Лысенко о чемпионате мира по велотреку: «Бронзовая медаль – радость и успех. Форма была на спаде, не рассчитывала на такой результат»

Алина Лысенко назвала успешным для себя чемпионат мира-2025 по велотреку.

Российская велогонщица Алина Лысенко назвала успешным для себя чемпионат мира-2025 в Чили, где завоевала бронзу в спринте на треке.

– Алина, можно ли назвать итоги ЧМ-2025 положительными для вас? Это дебютный турнир, первая медаль, но нет большой победы.

– Да, в Сантьяго был мой первый чемпионат мира, там собрались самые сильные. И как бы он ни сложился, даже если не было бы медали, это все равно успех.

Отдавала себе отчет в том, что моя физическая форма немножко спадала к концу сезона. Было достаточно много гонок, где нужно было быть на пике, поэтому к октябрю уже стало сложновато. Пришлось собирать оставшиеся силы. Знаете, в моменте уже и не рассчитывала ни на какой результат. Бронзовая медаль – радость и успех. После такого хочется работать еще больше, – сказала Лысенко.

– Как настраивались на малый финал с Яной Бурлаковой?

– Ой, тяжело. Когда ты едешь за первое место с кем-то из своих, то знаешь, что будет две медали. В полуфинале мы понимали, что у каждой из нас будет возможность побороться за медали: либо за золото, либо за бронзу, как это было на взрослом ЧЕ. Там Яна победила, а я взяла бронзу.

В Сантьяго же картинка сложилась по-другому. Ехать вот так на ЧМ за бронзу – это как страшный сон. Плюс еще мы боролись на протяжении трех туров, и, мне кажется, нам было куда тяжелее морально, нежели физически. Очень рада, что Яна на следующий день выиграла серебро. Теперь у каждой из нас есть награда, – приводит слова спортсменки «Чемпионат.com ».