Министр спорта Дегтярев посетил Сирию: «Предложил заключить межведомственный меморандум о сотрудничестве»

Министр спорта Дегтярев посетил Сирию с официальным визитом.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев предложил заключить меморандум о сотрудничестве с Сирией в ходе визита в эту страну.

«Провел переговоры с моим визави – министром спорта и молодежи Сирии Мухаммадом Самихом Хамидом.

⠀

Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом Шараа в октябре 2025 года в Москве: «С сирийским народом у нас действительно глубокие связи. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа».

⠀

В связи с созданием Министерства спорта и молодежи в Сирии предложил заключить межведомственный меморандум о сотрудничестве и подписать его в Москве.

В этом году сирийские атлеты уже приняли участие в ряде соревнований в России. Это и многодневные велогонки, и международные турниры по спортивной гимнастике и каратэ, а также чемпионат России по шоссейным гонкам.

⠀

Сегодня в вузах, подведомственных Минспорту России, обучаются граждане Сирии. Мы готовы принимать больше сирийских спортсменов и тренеров по программам дополнительной подготовки, также рассмотрим проведение сборов на российских базах», – заявил Дегтярев.