0

Глеб Сырица будет выступать за команду XDS Astana в сезоне-2026

Россиянин Глеб Сырица будет выступать в сезоне-2026 за XDS Astana Team.

25-летний велогонщик в текущем году выиграл пролог «Тура Родоса», а также занимал призовые места на этапах «Тура Греции» и «Тура Чехии».

В 2025 году Сырица выступал за XDS Astana Development Team в континентальном туре, но также привлекался к гонкам основной команды в Мировом туре. 

«За прошедший сезон Глеб серьезно добавил в командной работе, в помощи лидерам и по ходу гонки, и в финале, в спринте. Он провел целую серию хороших гонок, которые завершались для нас или победами, или призовыми местами.

Думаю, их тандем с Максом Кантером в этом году был очень плодотворным. В следующем сезоне мы сможем привлекать Глеба и к гонкам Мирового тура, где его помощь также будет полезной», – отметил генеральный менеджер команды XDS Astana Александр Винокуров.

Россия не теряется в велошоссе: помощь лучшему гонщику мира, участие в рекорде всех времен

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
