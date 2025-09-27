Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»

Вице-спикер Госдумы заявил о двойных стандартах МОК в отношении России и Израиля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр-2026 в нейтральном статусе.

«Ни МОК, ни международные федерации не прислушались к призывам отстранить Израиль. Налицо двойные стандарты.

По-хорошему, нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши атлеты. Нельзя наказывать спортсменов по политическим соображениям», – сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков .

Допуск наших олимпийцев зависит от трех человек. Кто они?