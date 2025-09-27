  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
0

Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»

Вице-спикер Госдумы заявил о двойных стандартах МОК в отношении России и Израиля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр-2026 в нейтральном статусе.

«Ни МОК, ни международные федерации не прислушались к призывам отстранить Израиль. Налицо двойные стандарты.

По-хорошему, нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши атлеты. Нельзя наказывать спортсменов по политическим соображениям», – сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Допуск наших олимпийцев зависит от трех человек. Кто они?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
ОКР
logoАлександр Жуков
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
сегодня, 12:37
Жуков о снятии санкций с паралимпийцев: «Прекрасная новость. Это может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же»
3сегодня, 11:29
Борзаковский, Гамова и Рылов не вошли в обновленный состав комиссии спортсменов ОКР
9вчера, 09:51
Главные новости
Международный союз велосипедистов не будет отстранять Израиль: «Мир не достигается через изоляцию»
41сегодня, 07:55
Российский велогонщик Рикунов выиграл многодневку «Тур озера Поянху» в Китае
вчера, 18:06
Давид Лапартьен переизбран президентом Международного союза велосипедистов
вчера, 07:12
Чемпионат мира по велошоссе. Австралия выиграла смешанную командную гонку, Франция с Сиваковым – 2-я
124 сентября, 20:39
Ермаков о протестах на «Вуэльте»: «Не очень приятно, когда люди идут настолько ва-банк. Это становится опасно»
123 сентября, 06:39
Велокоманда UAE Team Emirates – XRG установила рекорд по победам за сезон. Они победили 86 раз
122 сентября, 19:20
Чемпионат мира по велошоссе. Эвенепул выиграл золото в «разделке», Вайн – 2-й, Погачар – 4-й, Ныч – 22-й
1021 сентября, 17:25
Французский велосипедист арестован в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы
3117 сентября, 11:15
Канарские острова не примут этапы «Вуэльты» в 2026-м, если среди участников будет израильская команда
5016 сентября, 14:19
UCI о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Сожалеем, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали эти действия»
2615 сентября, 19:19
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25