Российские велогонщики Дьяченко и Шишкина получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус еще двум российским спортсменам.

«На международных соревнованиях смогут выступать Руслан Дьяченко и Виктория Шишкина. Дьяченко – шестикратный чемпион первенства России по BMX. Шишкина – четырехкратная чемпионка первенства России на шоссе, трехкратная чемпионка первенства России на треке», – сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

UCI разрешает россиянам выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
BMX
отстранение и возвращение России
Международный союз велосипедистов (UCI)
