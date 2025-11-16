Российские велогонщики Дьяченко и Шишкина получили нейтральный статус
Российские велогонщики Дьяченко и Шишкина получили нейтральный статус.
Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус еще двум российским спортсменам.
«На международных соревнованиях смогут выступать Руслан Дьяченко и Виктория Шишкина. Дьяченко – шестикратный чемпион первенства России по BMX. Шишкина – четырехкратная чемпионка первенства России на шоссе, трехкратная чемпионка первенства России на треке», – сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
UCI разрешает россиянам выступать только в индивидуальных дисциплинах.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости