Российские велогонщики Белов, Ковязина и Васькова получили нейтральный статус

Три российских велогонщика получили нейтральный статус.

Российские велогонщики Кирилл Белов, Валерия Ковязина и Виктория Васькова смогут выступать в нейтральном статусе на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI).

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Международный союз велосипедистов удовлетворил заявки трех российских спортсменов на получение нейтрального статуса. На международных соревнованиях смогут выступать Кирилл Белов (шоссе), Валерия Ковязина (трек, шоссе) и Виктория Васькова (BMX)», – заявили в пресс-службе ФВСР .

Ковязина – призер всероссийских соревнований 2023 года по велотреку в гонке по очкам, победительница Спартакиады молодежи в групповой гонке на шоссе.

Васькова – победительница и призер этапов Кубка России по BMX-гонкам, серебряный призер чемпионата Европы-2019, чемпионка России по ритм-треку 2024 года.