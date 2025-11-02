  • Спортс
  • Яковлев о переходе в Израиль: «Было сложно, как и любому, кто переезжает в другую страну. Здесь говорят на другом языке, жаркий климат и очень дорого»
Яковлев о переходе в Израиль: «Было сложно, как и любому, кто переезжает в другую страну. Здесь говорят на другом языке, жаркий климат и очень дорого»

Велогонщик Яковлев рассказал, что ему было сложно привыкнуть к жизни в Израиле.

Михаил Яковлев, выступающий в велотреке, перешел из России в Израиль в 2022 году.

– Вы уже четвертый год выступаете за Израиль. Чего удалось добиться за это время?

– Особых ожиданий не было. Я примерно знал, как все будет. Здесь уровень трекового велоспорта ниже, чем в России. У меня просто есть спонсор, который меня поддерживает и без которого вообще ничего не получилось бы.

Кстати, медалей у меня уже больше, чем за Россию. Я точно стал сильнее за эти три года, набрался много опыта – в России же только один год провел в элите. В 2021-м я начал соревноваться, а в 2022-м нас заблокировали. Уже в августе я уехал. Большая часть опыта у меня за Израиль. Раньше я был молодой и зеленый, а сейчас уже старый, ха-ха.

– Сложно было привыкать к жизни в Израиле?

– Да, как и любому, кто переезжает в другую страну. Здесь говорят на другом языке, жаркий климат и очень дорого. Дороже, чем в Москве, почти как в Швейцарии.

– Какие у вас сейчас условия? Яна Бурлакова говорила в феврале, что у вас в Израиле не самая лучшая ситуация из-за проблем с финансированием.

– Она также говорила, что мне еще нужно доказывать, что я лучший. Я только недавно это прочитал. Вообще, любому спортсмену в любой стране, может быть, не каждый год, но каждый олимпийский цикл нужно какие-то результаты показывать.

Конечно, сейчас я не привёз медали и мне за это ничего не дадут, но ее слова немного преувеличены. Общаюсь с ребятами из других стран, у них плюс-минус такая же ситуация. Думаю, только Харри Лаврейсен (20-кратный чемпион мира – Спортс’‘) об этом не парится.

– После своего перехода вы говорили, что не берете в расчет мнение тех, кто высказывается о вас плохо, называет предателем. Почему в этих людях столько злобы, как думаете?

– А мне нужно за них думать? Я не пытался залезть в их головы и не хочу. Мне приятно видеть, что за меня переживают и болеют другие люди, – сказал Яковлев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Михаил Яковлев
сборная Израиля
велотрек
