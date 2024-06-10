Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев

Двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев скончался на 82-м году жизни.

Об этом 9 июня сообщила Федерация велосипедного спорта России (ФВСР).

Колюшев выступал за сборную СССР, побеждал на мировых первенствах 1965 и 1967 годов в командных гонках преследования.

В этой же дисциплине он взял бронзу ЧМ-1966 и занял четвертое место на Олимпийских играх 1968 года в Мехико.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Михаила Ивановича», – говорится в сообщении федерации.