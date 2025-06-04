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Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»

Чемпионка России по маунтинбайку поделилась ожиданиями от участия в Кубке мира.

КМ стартует 5 июня в австрийском Леоганге. Там выступит россиянка Кристина Ильина, получившая нейтральный статус.

«Ожиданий у меня действительно никаких нет, просто буду стараться пробиваться как можно выше. Тут даже дело не в том, чтобы заехать в какой‑то топ. Просто нужно со своей позиции – скорее всего, это будут последние ряды – максимально ближе приехать к лидерам, заехать «в очки», заработать немного дополнительного рейтинга.

Ну и, конечно, тут еще вопрос с моим здоровьем, как я адаптируюсь, переварю эту гонку. В общем, много обстоятельств. Тем более мы здесь вдвоем с коллегой, и все вопросы должны решать сами – и по жилью, и по аренде машины, и по питанию, и по заявке, и по остальным документам. Конечно же, это отнимает очень много сил. А еще мы сами обслуживаем свои велосипеды.

В обычной ситуации все это делает тренер, есть механик, массажист, а спортсмен просто тренируется и отдыхает. Мы сейчас в другом положении. Конечно, это сказывается на нашем восстановлении. Хорошо, что у нас есть опыт заграничных поездок на гонки и мы владеем языком. Так что в целом – справляемся. Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах», – сказала Ильина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
маунтинбайк
Кристина Ильина
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