«Вуэльта». 15-й этап. Гонщики проедут по среднегорному маршруту с двумя категорийными подъемами
«Вуэльта-2025»
15-й этап
Вегадео – Монфорте-де-Лемос
167,8 км
Начало – 14.12 по московскому времени.
Общий зачет (после 14-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 53.19,49
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,48
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,38
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,10
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,30
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,21
7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,53
8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,46
9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 6,33
10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 8,52...
85. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.10,48