«Вуэльта». 15-й этап. Гонщики проедут по среднегорному маршруту с двумя категорийными подъемами

7 августа пройдет 15-йэтап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта-2025»

15-й этап

Вегадео – Монфорте-де-Лемос

167,8 км

Профиль/Карта

Начало – 14.12 по московскому времени. 

Общий зачет (после 14-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 53.19,49

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,48

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,38

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,10

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,30

6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,21

7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,53

8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,46

9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 6,33

10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 8,52...

85. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.10,48

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
велошоссе
Турстейн Трэен
Феликс Галль
Сепп Кусс
Маттео Йоргенсон
logoВуэльта
Роман Ермаков
Джей Хиндли
logoТомас Пидкок
результаты
Мэттью Ричителло
logoЙонас Вингегор
Джулио Пеллиццари
Жоау Алмейда
