Российская велогонщица Валгонен подписала контракт с испанской командой Тоуота Valencia

Российская велогонщица Валерия Валгонен подписала контракт с шоссейной испанской командой Тоуота Valencia

Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта России. Ранее Валгонен выступала за испанскую UPV Сусling Team.

Валгонен 22 года. Она побеждала на молодежном чемпионате Европы-2025 по велотреку в гонке на выбывание.

Также Валгонен выигрывала смешанную эстафету на чемпионате России в составе команды из Санкт-Петербурга.