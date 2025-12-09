Российская велогонщица Валгонен подписала контракт с испанской командой Тоуота Valencia
Россиянка Валгонен подписала контракт с испанской велокомандой Тоуота Valencia.
Российская велогонщица Валерия Валгонен подписала контракт с шоссейной испанской командой Тоуота Valencia
Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта России. Ранее Валгонен выступала за испанскую UPV Сусling Team.
Валгонен 22 года. Она побеждала на молодежном чемпионате Европы-2025 по велотреку в гонке на выбывание.
Также Валгонен выигрывала смешанную эстафету на чемпионате России в составе команды из Санкт-Петербурга.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация велосипедного спорта России
