На Эльбрусе нашли и эвакуировали тело погибшего белорусского альпиниста

Белорусский альпинист, пропавший на Эльбрусе 3 сентября, найден погибшим.

Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

«В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Напомним, незарегистрированный турист из Республики Беларусь не выходил на связь с 03.09.2025.

На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».

МЧС России напоминает! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах», – говорится в заявлении регионального МЧС.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: МЧС Кабардино-Балкарии
