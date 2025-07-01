Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

С 5 по 27 июля во Франции пройдет веломногодневка «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025» 1-й этап 5 июля 14.40 Лилль – Лилль, 185 км: профиль 2-й этап 6 июля 13.35 Ловен-Планк – Булонь-Сюр-Мер, 209 км: профиль 7 июля 3-й этап 14.45 Валансьен – Дюнкерк, 178 км: профиль 8 июля 4-й этап 14.45 Амьен – Руан, 174 км: профиль 9 июля 5-й этап 14.10 Кан – Кан, 33 км (ITT): профиль 10 июля 6-й этап 13.45 Байе – Вир, 202 км: профиль 11 июля 7-й этап 13.25 Сен-Мало – Мюр-Де-Бретань, 197 км: профиль 12 июля 8-й этап 14.45 Сен-Меан-ле-Гран – Лаваль, 171 км: профиль 13 июля 9-й этап 13.25 Шинон – Шатору, 174 км: профиль 14 июля 10-й этап 14.45 Енеза – Пюи-де-Санси, 165 км: профиль 16 июля 11-й этап 14.45 Тулуза – Тулуза, 157 км: профиль 17 июля 12-й этап 14.45 Ош – Утакам, 181 км: профиль 18 июля 13-й этап 14.10 Луданвьель – Пейрагюд, 11 км (ITT): профиль 19 июля 14-й этап 13.15 По – Люшон-Супербаньер, 183 км: профиль 20 июля 15-й этап 14.30 Мюре – Каркассон, 169 км: профиль 22 июля 16-й этап 13.40 Монпелье – Ванту, 172 км: профиль 23 июля 17-й этап 14.50 Боллен – Валанс, 160 км: профиль 24 июля 18-й этап 13.20 Виф – Куршевель, 172 км: профиль 25 июля 19-й этап 14.40 Альбервиль – Ла Плань, 130 км: профиль 26 июля 20-й этап 13.15 Нант – Понтарлье, 184 км, профиль 27 июля 21-й этап 17.25 Мант-ла-Виль – Париж, 132 км, профиль ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское.