Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»
«Тур де Франс-2025»
1-й этап
5 июля
14.40 Лилль – Лилль, 185 км: профиль
2-й этап
6 июля
13.35 Ловен-Планк – Булонь-Сюр-Мер, 209 км: профиль
7 июля
3-й этап
14.45 Валансьен – Дюнкерк, 178 км: профиль
8 июля
4-й этап
14.45 Амьен – Руан, 174 км: профиль
9 июля
5-й этап
14.10 Кан – Кан, 33 км (ITT): профиль
10 июля
6-й этап
13.45 Байе – Вир, 202 км: профиль
11 июля
7-й этап
13.25 Сен-Мало – Мюр-Де-Бретань, 197 км: профиль
12 июля
8-й этап
14.45 Сен-Меан-ле-Гран – Лаваль, 171 км: профиль
13 июля
9-й этап
13.25 Шинон – Шатору, 174 км: профиль
14 июля
10-й этап
14.45 Енеза – Пюи-де-Санси, 165 км: профиль
16 июля
11-й этап
14.45 Тулуза – Тулуза, 157 км: профиль
17 июля
12-й этап
14.45 Ош – Утакам, 181 км: профиль
18 июля
13-й этап
14.10 Луданвьель – Пейрагюд, 11 км (ITT): профиль
19 июля
14-й этап
13.15 По – Люшон-Супербаньер, 183 км: профиль
20 июля
15-й этап
14.30 Мюре – Каркассон, 169 км: профиль
22 июля
16-й этап
13.40 Монпелье – Ванту, 172 км: профиль
23 июля
17-й этап
14.50 Боллен – Валанс, 160 км: профиль
24 июля
18-й этап
13.20 Виф – Куршевель, 172 км: профиль
25 июля
19-й этап
14.40 Альбервиль – Ла Плань, 130 км: профиль
26 июля
20-й этап
13.15 Нант – Понтарлье, 184 км, профиль
27 июля
21-й этап
17.25 Мант-ла-Виль – Париж, 132 км, профиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское.