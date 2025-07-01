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Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

С 5 по 27 июля во Франции пройдет веломногодневка «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

1-й этап

5 июля

14.40 Лилль – Лилль, 185 км: профиль

2-й этап

6 июля

13.35 Ловен-Планк – Булонь-Сюр-Мер, 209 км: профиль

7 июля

3-й этап

14.45 Валансьен – Дюнкерк, 178 км: профиль

8 июля 

4-й этап

14.45 Амьен – Руан, 174 км: профиль

9 июля

5-й этап

14.10 Кан – Кан, 33 км (ITT): профиль

10 июля

6-й этап

13.45 Байе – Вир, 202 км: профиль

11 июля

7-й этап

13.25 Сен-Мало – Мюр-Де-Бретань, 197 км: профиль

12 июля

8-й этап

14.45 Сен-Меан-ле-Гран – Лаваль, 171 км: профиль

13 июля

9-й этап

13.25 Шинон – Шатору, 174 км: профиль

14 июля

10-й этап

14.45 Енеза – Пюи-де-Санси, 165 км: профиль

16 июля

11-й этап

14.45 Тулуза – Тулуза, 157 км: профиль

17 июля

12-й этап

14.45 Ош – Утакам, 181 км: профиль

18 июля

13-й этап

14.10 Луданвьель – Пейрагюд, 11 км (ITT): профиль

19 июля

14-й этап

13.15 По – Люшон-Супербаньер, 183 км: профиль

20 июля

15-й этап

14.30 Мюре – Каркассон, 169 км: профиль

22 июля

16-й этап

13.40 Монпелье – Ванту, 172 км: профиль

23 июля

17-й этап

14.50 Боллен – Валанс, 160 км: профиль

24 июля

18-й этап

13.20 Виф – Куршевель, 172 км: профиль

25 июля

19-й этап

14.40 Альбервиль – Ла Плань, 130 км: профиль

26 июля

20-й этап

13.15 Нант – Понтарлье, 184 км, профиль

27 июля

21-й этап

17.25 Мант-ла-Виль – Париж, 132 км, профиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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