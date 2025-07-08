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«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» протяженностью 33 км

8 июля пройдет пятый этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

5-й этап

Кан – Кан

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

33 км

Профиль/Карта

Начало – 14:05 по московскому времени.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 16.46,00

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – то же время

3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,08

4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,19

5. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,26

6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,48

7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 0,55

8. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – то же время

9. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,58

10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 1,02...

13. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,27...

56. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,19

Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

Составы команд на «Тур де Франс-2025»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
велошоссе
logoПримож Роглич
Кевин Воклен
Энрик Мас
logoАлександр Власов
logoТур де Франс
logoТадей Погачар
Маттиас Скельмосе
Матье ван дер Пул
Маттео Йоргенсон
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Жоау Алмейда
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