«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» протяженностью 33 км
«Тур де Франс-2025»
5-й этап
Кан – Кан
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
33 км
Профиль/Карта
Начало – 14:05 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 16.46,00
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – то же время
3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,08
4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,19
5. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,26
6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,48
7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 0,55
8. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – то же время
9. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,58
10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 1,02...
13. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,27...
56. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,19
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»