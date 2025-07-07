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«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут 178,3 км по маршруту с одним категорийным подъемом

7 июля пройдет третий этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

3-й этап

Валансьен – Дюнкерк

178,3 км

Профиль/Карта

Начало – 14:25 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 8.38,42

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,04

3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,06

4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,10

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)

6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team)

7. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 0,31

8. Джозеф Блэкмор (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,41

9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility)

10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)...

13. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,49...

18. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)...

21. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

116. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 9,05 

Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

Составы команд на «Тур де Франс-2025»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoТур де Франс
logoТадей Погачар
Бен О'Коннор
logoАлександр Власов
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результаты
велошоссе
Матье ван дер Пул
Энрик Мас
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Жоау Алмейда
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