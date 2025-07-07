«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут 178,3 км по маршруту с одним категорийным подъемом
«Тур де Франс-2025»
3-й этап
Валансьен – Дюнкерк
178,3 км
Начало – 14:25 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 8.38,42
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,04
3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,06
4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,10
5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)
6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team)
7. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 0,31
8. Джозеф Блэкмор (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,41
9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility)
10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)...
13. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,49...
18. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)...
21. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...
116. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 9,05
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»