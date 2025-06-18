Составы команд на «Тур де Франс-2025»
С 5 по 27 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс».
«Тур де Франс-2025»
Составы команд
Visma – Lease a Bike:
UAE Team Emirates XRG:
Groupama – FDJ:
Soudal – Quick Step:
Red Bull – BORA – hansgrohe:
Lidl-Trek:
Decathlon – AG2R La Mondiale:
Alpecin-Deceuninck:
Intermarché – Wanty:
Picnic PostNL:
Israel – Premier Tech:
Arkéa – B&B Hotels:
Lotto:
XDS Astana:
Uno-X: Серен Вереншельд (Норвегия), Андреас Лекнесунд (Норвегия), Магнус Корт Нильсен (Дания), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Андерс Халланд Йоханнессен (Норвегия), Йонас Абрахамсен (Норвегия), Стиан Фредхейм (Норвегия), Маркус Хоэльгор (Норвегия).
Total Energies:
Tudor Pro:
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о составах обновляется.
Опубликовала: Мария Селенкова
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