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Составы команд на «Тур де Франс-2025»

С 5 по 27 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

Составы команд

Visma – Lease a Bike:

UAE Team Emirates XRG:

INEOS Grenadiers:

Groupama – FDJ:

EF Education-EasyPost:

Soudal – Quick Step:

Red Bull – BORA – hansgrohe:

Bahrain Victorious:

Lidl-Trek:

Decathlon – AG2R La Mondiale:

Alpecin-Deceuninck:

Intermarché – Wanty:

Picnic PostNL:

Cofidis:

Movistar:

Israel – Premier Tech:

Jayco AlUla:

Arkéa – B&B Hotels:

Lotto:

XDS Astana:

Uno-X: Серен Вереншельд (Норвегия), Андреас Лекнесунд (Норвегия), Магнус Корт Нильсен (Дания), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Андерс Халланд Йоханнессен (Норвегия),  Йонас Абрахамсен (Норвегия), Стиан Фредхейм (Норвегия), Маркус Хоэльгор (Норвегия).

Total Energies:

Tudor Pro:

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о составах обновляется.

Опубликовала: Мария Селенкова
Jumbo – Visma
logoIneos Grenadiers (Sky)
logoGroupama – FDJ
EF Education-EasyPost
Bahrain Victorious
logoIntermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BMC Racing)
logoMovistar
Israel - Premier Tech
Cofidis
Jayco AlUla
Lotto Dstny
logoТур де Франс
logoAG2R Citroen
Alpecin-Deceuninck
logoAstana Qazaqstan
Total Energies
Uno-X Mobility
Picnic PostNL
Tudor Pro Cycling
UAE Team Emirates (Lampre-Merida)
велошоссе
Arkea - Samsic (Fortuneo-Vital Concept)
Bora-Hansgrohe
Soudal Quick-Step
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