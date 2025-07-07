«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут холмистый этап с пятью подъемами и набором высоты 2050 м
4-й этап
Амьен – Руан
174,2 км
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 12.55,37
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,04
3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,06
4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,10
5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – то же время
6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team)
7. Джозеф Блэкмор (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,41
8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility)
9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)..
10. Эмануэль Бухман (Германия, Cofidis) – 0,49...
15. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)...
21. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)...
23. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...
115. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 9,05
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»