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«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут холмистый этап с пятью подъемами и набором высоты 2050 м

8 июля пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

4-й этап

Амьен – Руан

174,2 км

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Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляцияOkko

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 12.55,37

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,04

3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,06

4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,10

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – то же время

6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team)

7. Джозеф Блэкмор (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,41

8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility)

9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)..

10. Эмануэль Бухман (Германия, Cofidis) – 0,49...

15. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)...

21. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)...

23. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

115. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 9,05 

Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

Составы команд на «Тур де Франс-2025»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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