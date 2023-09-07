Абрамян о ДТП с велосипедистами: «Знаем, что региональная команда ехала с сопровождением, и они стали жертвами ДТП»

Теги происшествия сборная России сборная России жен Иракли Абрамян Велоспорт

Главный тренер сборной России по велоспорту рассказал о ДТП со спортсменами.

Ранее сообщалось, что грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Погибли минимум два человека.

«Из того, что нам известно на сейчас, региональная команда была на тренировке. Знаем, что команда ехала с сопровождением, и они стали жертвами ДТП с участием грузовика.

Это большая трагедия, выражаем свои соболезнования семьям и близким», – сказал главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
вот нормально высказался - не стал на тренера всё валить, как Екимов ☝️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
reteka
Форд побит спереди и сзади... Где третья машина, которая участвовала в ДТП?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Геннадий Тимченко
вот нормально высказался - не стал на тренера всё валить, как Екимов ☝️
По любому без ГИБДД выезжать на Скандинавию группой велосипедистов - чистое безумие. Тем более дети.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ reteka
Форд побит спереди и сзади... Где третья машина, которая участвовала в ДТП?
Спереди побит велосипедами, не?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий