Абрамян о ДТП с велосипедистами: «Знаем, что региональная команда ехала с сопровождением, и они стали жертвами ДТП»

Главный тренер сборной России по велоспорту рассказал о ДТП со спортсменами.

Ранее сообщалось, что грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Погибли минимум два человека.

«Из того, что нам известно на сейчас, региональная команда была на тренировке. Знаем, что команда ехала с сопровождением, и они стали жертвами ДТП с участием грузовика.

Это большая трагедия, выражаем свои соболезнования семьям и близким», – сказал главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян.