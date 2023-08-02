Российские велогонщики на треке подали заявки для выступления на чемпионате мира среди юниоров

Теги велотрек Вячеслав Екимов сборная России ФВСР Сергей Ковпанец чемпионат мира среди юниоров сборная России жен Велоспорт

Российские велогонщики на треке подали заявки для выступления на ЧМ среди юниоров.

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта (ФВСР) России Вячеслав Екимов.

Турнир стартует в колумбийском Кали 23 августа.

«Визы в Колумбию не нужны, Министерство спорта согласовало финансирование этого выезда. Ребята подали заявки на нейтральный статус. Для наших юниоров это будет хорошей проверкой сил», – сказал Екимов.

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец отметил, что россияне не смогут выступить в командных видах.

«Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета в командных видах мы не стартуем – в командных гонках, мэдисоне, командном спринте. Но на медали в других видах можем рассчитывать», – сказал Ковпанец.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий