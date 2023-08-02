Российские велогонщики на треке подали заявки для выступления на чемпионате мира среди юниоров

Российские велогонщики на треке подали заявки для выступления на ЧМ среди юниоров.

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта (ФВСР) России Вячеслав Екимов.

Турнир стартует в колумбийском Кали 23 августа.

«Визы в Колумбию не нужны, Министерство спорта согласовало финансирование этого выезда. Ребята подали заявки на нейтральный статус. Для наших юниоров это будет хорошей проверкой сил», – сказал Екимов.

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец отметил, что россияне не смогут выступить в командных видах.

«Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета в командных видах мы не стартуем – в командных гонках, мэдисоне, командном спринте. Но на медали в других видах можем рассчитывать», – сказал Ковпанец.