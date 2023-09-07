Грузовик протаранил группу велосипедистов на трассе в Ленобласти. Погибли не менее 2 человек
Грузовик протаранил группу велосипедистов на трассе в Ленобласти, двое погибли.
Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.
ДТП произошло на 60-м километре автотрассы «Скандинавия» с участием грузовика КАМАЗ. По предварительным данным, погибли не менее двух человек.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Это ужасно, это горе.
Хайп в данном случае от тебя.
Я сам катаюсь на шоссере, только в Европе, южная Бавария и Австрия, в общем то вроде безопасно, но всё равно иногда неприятно бывает, когда машина совсем рядышком обгоняет.По правилам расстояние должно быть не менее 1,5 метра.
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Вячеслав Екимов о трагедии (с сайта Матч ТВ):
— Это вина тренера, абсолютно, потому что со слов директора школы никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.
Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова «совсем».
О пении Трусовой и руке Дзюбы-тут вот не нужно, не тот профиль.
В данном случае Вы ошибаетесь
Бедные родители:((