Грузовик протаранил группу велосипедистов на трассе в Ленобласти. Погибли не менее 2 человек

Теги происшествия Велоспорт

Грузовик протаранил группу велосипедистов на трассе в Ленобласти, двое погибли.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.

ДТП произошло на 60-м километре автотрассы «Скандинавия» с участием грузовика КАМАЗ. По предварительным данным, погибли не менее двух человек.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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22 комментария

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Сергей Павлов
Ответ Попрыгунчик
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При чем тут хайп? Погибли дети. Они были спортсменами.
Это ужасно, это горе.
Хайп в данном случае от тебя.
+33
-1
+32
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artaleron
Ответ unreality
По Скандинавии ездить на велосипеде это конечно … меня бы не заставили.
По Скандинавии на машине то стремновато, если честно.
+24
-4
+20
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Ярик01
Ответ Дмитрий Рабко
Неужели не было машины прикрытия ?
Была. "Грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения"
+20
-1
+19
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unreality
По Скандинавии ездить на велосипеде это конечно … меня бы не заставили.
+19
-4
+15
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Ярик01
В колонне двигалась группа девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва. Двух из них спасти не удалось.
+14
0
+14
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unreality
Ответ artaleron
По Скандинавии на машине то стремновато, если честно.
Лично для меня гораздо страшнее, чем в самолёте. В последнем я вообще себя в безопасности чувствую, а вот на таких дорогах - нет. Ибо статистика не врет.
+8
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+8
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unreality
Ответ Дмитрий Рабко
Неужели не было машины прикрытия ?
Была. Только тренер ни с кем ничего не согласовывал, поехал на свой страх и риск.
+4
-1
+3
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Dahli
Занимался в юности шоссейным велоспортом в первой половине девяностых, было всё ок. Сейчас вообще не представляю как на шоссе ещё тренироваться умудряются, просто даже удивительно, что вот только первый такой случай громкий :((
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S Works Tarmac SL7
Ну как же так, бедные девочки🥲Как я понял, дети ехали на автомагистрали?У нас на автобан велосипедистам въезд строго запрещен.
Я сам катаюсь на шоссере, только в Европе, южная Бавария и Австрия, в общем то вроде безопасно, но всё равно иногда неприятно бывает, когда машина совсем рядышком обгоняет.По правилам расстояние должно быть не менее 1,5 метра.
+6
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Рокко Сиффредди
два месяца назад где-то там фура размазала шорт-трекиста такого же возраста, который на велике тренировался.
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Ageres
интересно, месяц назад один-в-один ситуация была в Пятигорске. но тут про нее почему-то не писали
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Ярик01
Ответ S Works Tarmac SL7
Ну как же так, бедные девочки🥲Как я понял, дети ехали на автомагистрали?У нас на автобан велосипедистам въезд строго запрещен. Я сам катаюсь на шоссере, только в Европе, южная Бавария и Австрия, в общем то вроде безопасно, но всё равно иногда неприятно бывает, когда машина совсем рядышком обгоняет.По правилам расстояние должно быть не менее 1,5 метра.
Обычная федеральная трасса, не автомагистраль.
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Эй, урод, не видел мою собаку?
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sounds
Ответ Попрыгунчик
Еще раз - на этом сайте не выкладывают новости о заездах непрофессиональных велосипедистов. С чего бы начать выкладывать когда случилась трагедия? Есть ресурсы вроде ЧП и ДТП, туда заходят те, кто хочет почитать негативные новости. Мне негатива и так хватает, я захожу почитать про спорт.
Если вам это так важно, это были уже практически профи:
Погибли гонщицы школы "Олимпийский резерв" из Сестрорецка. Команда нового набора

Вячеслав Екимов о трагедии (с сайта Матч ТВ):
— Это вина тренера, абсолютно, потому что со слов директора школы никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.
Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова «совсем».
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Сергей Павлов
Ответ Попрыгунчик
Еще раз - на этом сайте не выкладывают новости о заездах непрофессиональных велосипедистов. С чего бы начать выкладывать когда случилась трагедия? Есть ресурсы вроде ЧП и ДТП, туда заходят те, кто хочет почитать негативные новости. Мне негатива и так хватает, я захожу почитать про спорт.
О трагедии с хк локомотив тоже тут писать не нужно?
О пении Трусовой и руке Дзюбы-тут вот не нужно, не тот профиль.
В данном случае Вы ошибаетесь
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murzzzzzilka
Бедные дети:(
Бедные родители:((
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zho3716
Жаль
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Дмитрий Рабко
Неужели не было машины прикрытия ?
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