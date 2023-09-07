Грузовик протаранил группу велосипедистов на трассе в Ленобласти. Погибли не менее 2 человек

Грузовик протаранил группу велосипедистов на трассе в Ленобласти, двое погибли.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.

ДТП произошло на 60-м километре автотрассы «Скандинавия» с участием грузовика КАМАЗ. По предварительным данным, погибли не менее двух человек.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.