Представители России не примут участия в конгрессе Международного союза велосипедистов в Глазго

Теги Вячеслав Екимов сборная России ФВСР UCI сборная России жен ТАСС Велоспорт

Россия не будет участвовать в конгрессе Международного союза велосипедистов в Глазго.

Об этом сообщил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Конгресс пройдет 3 августа накануне объединенного чемпионата мира по велосипедному спорту в Шотландии. 

«Мы не примем участия в работе этого конгресса. Если раньше нам присылали информацию о том, как можно участвовать в мероприятиях UCI в формате видеоконференции, то на этот раз мы ничего не получили», – сказал глава ФВСР. 

В мае UCI допустил российских и белорусских спортсменов к мероприятиям под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 

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