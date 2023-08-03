Представители России не примут участия в конгрессе Международного союза велосипедистов в Глазго

Россия не будет участвовать в конгрессе Международного союза велосипедистов в Глазго.

Об этом сообщил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Конгресс пройдет 3 августа накануне объединенного чемпионата мира по велосипедному спорту в Шотландии.

«Мы не примем участия в работе этого конгресса. Если раньше нам присылали информацию о том, как можно участвовать в мероприятиях UCI в формате видеоконференции, то на этот раз мы ничего не получили», – сказал глава ФВСР.

В мае UCI допустил российских и белорусских спортсменов к мероприятиям под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.