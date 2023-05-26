Федерация велоспорта Великобритании запретит трансгендерам участвовать в женских турнирах

Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) запретит трансгендерам и небинарным спортсменам участвовать в женских профессиональных соревнованиях.

Решение принято ввиду научных исследований и консультаций. В частности, организация собрала 14 фокус-групп и провела беседы с велогонщиками, в том числе с трансгендерными и небинарными.

Отныне люди, чей пол был мужским при рождении, смогут участвовать только в открытой категории стартов – ее объединят с мужской. В женских гонках будут соревноваться только те спортсменки, которые родились женщинами.

Новую политику утвердят к концу 2023 года. Отмечается, что в гонках Международного союза велосипедистов (UCI), которые будут проходить в Великобритании, приоритетными остаются правила самого UCI.

В апреле 2022 года British Cycling уже приостановила действие правил, согласно которым женские соревнования с трансгендерами были разрешены.

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