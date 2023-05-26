Федерация велоспорта Великобритании запретит трансгендерам участвовать в женских турнирах

Теги UCI ЛГБТ Федерация велоспорта Великобритании Велоспорт

Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling) запретит трансгендерам и небинарным спортсменам участвовать в женских профессиональных соревнованиях.

Решение принято ввиду научных исследований и консультаций. В частности, организация собрала 14 фокус-групп и провела беседы с велогонщиками, в том числе с трансгендерными и небинарными.

Отныне люди, чей пол был мужским при рождении, смогут участвовать только в открытой категории стартов – ее объединят с мужской. В женских гонках будут соревноваться только те спортсменки, которые родились женщинами.

Новую политику утвердят к концу 2023 года. Отмечается, что в гонках Международного союза велосипедистов (UCI), которые будут проходить в Великобритании, приоритетными остаются правила самого UCI.

В апреле 2022 года British Cycling уже приостановила действие правил, согласно которым женские соревнования с трансгендерами были разрешены.

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12 комментариев

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Красный чай
Никаких соревнований трансгендеров и женщин на олимпиадах и официальных турниров не будет, как бы не пугали некоторые. Женщины такой вой как только у них медали начнут отбирать подимут, что все сторонники подобных соревнований и рта не поспеют открыть.
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Гусеконь
Ответ Красный чай
Никаких соревнований трансгендеров и женщин на олимпиадах и официальных турниров не будет, как бы не пугали некоторые. Женщины такой вой как только у них медали начнут отбирать подимут, что все сторонники подобных соревнований и рта не поспеют открыть.
учитывая, что МОК захватили представители прогрессивного Запада, можно и не такую дичь ожидать
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VMX1389
Молодцы!!
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redalexwhite
Редакция Спортса в трауре?
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А не спеть ли мне песню...
как недемократично)
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janitor
проблемы белых людей
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Ебздрогыч
Что за мир такой, когда для принятия максимально очевидного и логичного решения нужно проводить 14 фокус-групп!
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Георгий Большаков
Отстраните их за нетолерантность
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Orion_17
кстати, здравое решение, родился мужчиной, выступай где хочешь, но не с женщинами. Нужно применять во всех видах и федерациях мира
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Dizzod
Как они выкрутились. Нет теперь категории "Мужчины" есть "Открытая" категория. Пора организовывать "феминистское" движение в защиту мужчин.
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Victor Pavlovuch
как так? А где хвалебная английская талерантность! Это как то не по западному!
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Беглый*
Сами же вырастили эту "заразу", а теперь лишают радости. Как-то нетолерантно. Пусть создают отдельные федерации, организовывают игры, спонсируют их. А мы поржём со стороны над искусственно созданным, непонятно ради чего, абсурдом.
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