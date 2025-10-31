Велогонщик Кирильцев о травме, полученной на ЧМ: «Когда лежал под капельницей, умолял врача дать мне выйти на старт»
На соревнованиях в Чили спортсмен упал в полуфинале кейрина. Врачи диагностировали Кирильцеву сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.
– Как прошел перелет из Сантьяго в Москву?
– Был тяжелый перелет. Меня об этом предупреждали врачи. На протяжении всего пути меня сопровождал врачи. Никаких трудностей не возникло.
– Не было обидно, что вы не смогли продолжить выступление на чемпионате мира после травмы?
– Еще в больнице, когда лежал под капельницей, то умолял врача [дать мне] выйти на старт. Надеялся, что я успею оклематься и убедить врачей участвовать в моей коронной дисциплине.
Но вечером, за ночь до старта, после долгого обсуждения мы приняли решение не участвовать в нем. Думаю, что моя форма позволила бы попасть в топ-10 или топ-5. Мне было обидно, но решение принимали врачи. А это серьезная ответственность, – сказал многократный чемпион России Никита Кирильцев.