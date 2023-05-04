Международный союз велосипедистов после победы спортсменки-трансгендера Киллипс на турнире в США возобновит консультации с федерациями

Международный союз велосипедистов возобновит консультации по теме участия трансгендеров.

30 апреля американская спортсменка-трансгендер Остин Киллипс выиграла общий зачет женской многодневки Tour of the Gila в США.

«Правление Международного союза велосипедистов (UCI) решило проанализировать текущую ситуацию, возобновив консультации со спортсменами и национальными федерациями.

Участники согласились обсудить и принять итоговое решение на следующем заседании в Глазго в августе», – говорится в сообщении UCI.

В июне прошлого года UCI ужесточил правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. В частности, максимально допустимый уровень тестостерона в плазме крови был снижен с 5 до 2,5 наномолей на литр.

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