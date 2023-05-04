Международный союз велосипедистов после победы спортсменки-трансгендера Киллипс на турнире в США возобновит консультации с федерациями

Теги UCI сборная США сборная США жен ЛГБТ Остин Киллипс Велоспорт

Международный союз велосипедистов возобновит консультации по теме участия трансгендеров.

30 апреля американская спортсменка-трансгендер Остин Киллипс выиграла общий зачет женской многодневки Tour of the Gila в США.

«Правление Международного союза велосипедистов (UCI) решило проанализировать текущую ситуацию, возобновив консультации со спортсменами и национальными федерациями.

Участники согласились обсудить и принять итоговое решение на следующем заседании в Глазго в августе», – говорится в сообщении UCI.

В июне прошлого года UCI ужесточил правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. В частности, максимально допустимый уровень тестостерона в плазме крови был снижен с 5 до 2,5 наномолей на литр.

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны

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11 комментариев

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шампион
Тут нужно с камеди клабом консультации проводить
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Дмитрий Ермаков
Не слышал ни про одну женщину, которая стала мужчиной и стала учавствовать в мужских соревнованиях. 😃😆😂
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Go-go-love
Да не надо их трогать. Пусть живут по свои правилам. Не долго им осталось, с таким подходом.
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Контрольный выстрел
Свобода
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R Air
Фемки, давите женский спорт до конца, так сказать.
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baalexxx
Кажется, они что-то начали подозревать.
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Доктор*
Консультация выглядела примерно так.
Представитель одной из федераций:
- Так кто победил? Мужчина или женщина?
Представитель международного союза:
- https://youtu.be/g5PtN0d2oNM
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wolkov
это замечательно, что трансы наглядно доказывают, кто тут действительно сильный пол, всем толерастам на удивление аахаххаха
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Дмитрий Соболев
совсем не расстроен что наших не пускают. пусть сами в свой гомоигры играют
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