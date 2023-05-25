Александр Жулин поделился мнением об американских фигуристах Тимоти ЛеДюке и Адаме Риппоне.

– Вы говорите, что толерантны, но при этом от вас доставалось и Тимоти ЛеДюку, и недавно прилетело.

– Ну ЛеДюк совсем с ума сошел. Он сказал, что он дерево или кто. Оно? Он сказал, что оно. Не он, не она…

Что значит «небинарный атлет»? Ну хорошо, ну почему я, , заслуженный тренер России, тренер олимпийских чемпионов, должен обсуждать этого ЛеДюка? В принципе. Почему мы вообще он нем разговариваем.

Я понимаю, что если я завтра со свиньей займусь сексом, завтра об этом напишут все газеты: Жулин, имея троих дочерей и жену-красавицу, трахнул свинью.

– Конечно, напишут.

– Вот! И они этим и пользуются. Это ЛеДюк. Я, говорит, оно. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно.

– Зачем его обижать?

– Потому что хочу. Мне противно об это разговаривать. А Риппон обижает : вот она там… Ты себя-то видел? И Камила Валиеву. Как можно сравнивать? Почему Камила Валиева не высказывается про Риппона? Потому что он дерьмо, вот и все. А у нее нет времени о нем высказываться, она тренируется, прыгает четверной тулуп на такой высоте.

А какой-то Риппон с , которая ничего не выиграла, обсуждают. Поэтому я и сказал: ему бы заткнуться. Мне просто обидно, что русских обижают и обижают. Обижает-то кто? Кто они такие? – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова».

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