Жулин о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Он совсем с ума сошел. Сказал, что он дерево или кто. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно»
Александр Жулин поделился мнением об американских фигуристах Тимоти ЛеДюке и Адаме Риппоне.
– Вы говорите, что толерантны, но при этом от вас доставалось и Тимоти ЛеДюку, и Адаму Риппону недавно прилетело.
– Ну ЛеДюк совсем с ума сошел. Он сказал, что он дерево или кто. Оно? Он сказал, что оно. Не он, не она…
Что значит «небинарный атлет»? Ну хорошо, ну почему я, Александр Жулин, заслуженный тренер России, тренер олимпийских чемпионов, должен обсуждать этого ЛеДюка? В принципе. Почему мы вообще он нем разговариваем.
Я понимаю, что если я завтра со свиньей займусь сексом, завтра об этом напишут все газеты: Жулин, имея троих дочерей и жену-красавицу, трахнул свинью.
– Конечно, напишут.
– Вот! И они этим и пользуются. Это ЛеДюк. Я, говорит, оно. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно.
– Зачем его обижать?
– Потому что хочу. Мне противно об это разговаривать. А Риппон обижает Камилу Валиеву: вот она там… Ты себя-то видел? И Камила Валиеву. Как можно сравнивать? Почему Камила Валиева не высказывается про Риппона? Потому что он дерьмо, вот и все. А у нее нет времени о нем высказываться, она тренируется, прыгает четверной тулуп на такой высоте.
А какой-то Риппон с Эшли Вагнер, которая ничего не выиграла, обсуждают. Поэтому я и сказал: ему бы заткнуться. Мне просто обидно, что русских обижают и обижают. Обижает-то кто? Кто они такие? – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова».
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Тем больше Жулин на эту тему говорит, тем чётче ощущение, что он сам латентный, вот и бесится. Обычному человеку такие темы неинтересны.
покоя
Мне тоже не нравятся все эти истории когда болеющих людей пытаются нормальными, а как еще назвать тех, кто не может с полом определиться, но форма подачи, злоба, даже ненависть … быдлячество…. Даром что катал Вивальди, все равно как дядя Вася - алкаш говорит
А, понятно почему…
Просто отвратительный тип.