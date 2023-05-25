Жулин о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Он совсем с ума сошел. Сказал, что он дерево или кто. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно»

Теги сборная России Александр Жулин Адам Риппон сборная США Эшли Вагнер пары женское катание Тимоти ЛеДюк ЛГБТ Камила Валиева Фигурное катание

Александр Жулин поделился мнением об американских фигуристах Тимоти ЛеДюке и Адаме Риппоне.

– Вы говорите, что толерантны, но при этом от вас доставалось и Тимоти ЛеДюку, и Адаму Риппону недавно прилетело.

– Ну ЛеДюк совсем с ума сошел. Он сказал, что он дерево или кто. Оно? Он сказал, что оно. Не он, не она…

Что значит «небинарный атлет»? Ну хорошо, ну почему я, Александр Жулин, заслуженный тренер России, тренер олимпийских чемпионов, должен обсуждать этого ЛеДюка? В принципе. Почему мы вообще он нем разговариваем.

Я понимаю, что если я завтра со свиньей займусь сексом, завтра об этом напишут все газеты: Жулин, имея троих дочерей и жену-красавицу, трахнул свинью.

– Конечно, напишут.

– Вот! И они этим и пользуются. Это ЛеДюк. Я, говорит, оно. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно.

– Зачем его обижать?

– Потому что хочу. Мне противно об это разговаривать. А Риппон обижает Камилу Валиеву: вот она там… Ты себя-то видел? И Камила Валиеву. Как можно сравнивать? Почему Камила Валиева не высказывается про Риппона? Потому что он дерьмо, вот и все. А у нее нет времени о нем высказываться, она тренируется, прыгает четверной тулуп на такой высоте.

А какой-то Риппон с Эшли Вагнер, которая ничего не выиграла, обсуждают. Поэтому я и сказал: ему бы заткнуться. Мне просто обидно, что русских обижают и обижают. Обижает-то кто? Кто они такие? – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова». 

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

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30 комментариев

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Оле-Лукойе
ЛеДюк вообще никого не трогает, Жулин про него столько наговорил, будто тот ему лично что-то сделал)
Тем больше Жулин на эту тему говорит, тем чётче ощущение, что он сам латентный, вот и бесится. Обычному человеку такие темы неинтересны.
+27
-3
+24
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Anna Stefan
Нет, это уже невыносимо. Кто додумался брать интервью у этого покусанного зелёным змеем?
+30
-8
+22
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sabina_katarina
Какой же он мерзкий. Надеюсь, в ИСУ это всё прочитают и больше никуда его не пустят.
+29
-9
+20
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Евгения Гринева
Какая бурная фантазия
+18
-2
+16
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asusp527
Жулин отвратителен.
+16
-4
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Агата Вемура
Почему ему можно ругаться на спортсе, а мне нельзя?
+13
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Princess23
Ответ Anna Stefan
Нет, это уже невыносимо. Кто додумался брать интервью у этого покусанного зелёным змеем?
Самохвалов.. такая же отвратительная рожа
+11
-2
+9
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Александр Шульгин
Жулин решил отрезать все пути назад
+10
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+9
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Адриана
Каждое последующее высказывание омерзительнее предыдущего.
+9
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EmperorNazer
ЛеДюк конкретно кого обижал и тыкал, что Жулин решил его оскорбить? Да-да, потому что назвать человека деревом и «оно» - это именно оскорбить. Риппон с Эшли, к слову, таким не занимались. Просто омерзительный человек, чего бы он там ни добился как спортсмен и как тренер.
+11
-3
+8
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Анастасия Прудникова
Вроде с чем-то и согласна, но в какой же похабной манере Жулин свою точку зрения высказывает.
+11
-4
+7
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Девушка Безимени
не дает ему ледюк
покоя
+7
-2
+5
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Charliz
Испанский стыд.
Мне тоже не нравятся все эти истории когда болеющих людей пытаются нормальными, а как еще назвать тех, кто не может с полом определиться, но форма подачи, злоба, даже ненависть … быдлячество…. Даром что катал Вивальди, все равно как дядя Вася - алкаш говорит
+6
-2
+4
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Tatiana Klm
Педагог))
+4
0
+4
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Alealeale
Не нужно постить слова таких мерзких, безмозглых нелюдей. В цивилизованном обществе думающих людей такие экземпляры банятся и всеобще отменяются.
+6
-2
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Зойч
Ну почему назвать деревом - это оскорбить? А если человек ощущает себя деревом. Я не про ЛеДюка сейчас. Может же человек ощущать себя деревом?! Может!? Так почему это оскорбление. Оскорбление - это считать оскорблением, что человека называют деревом. То же самое справедливо и для называния человеком "оно". Да и как иначе называть ЛеДюка - ведь он же не "он" и не "она"? Тогда остаётся для него только местоимение "оно". А назвать ЛеДюка - "он" или "она" - это и есть оскорбление. Так что Жулин максимально толерантен, называя ЛеДюка "оно". Что касается дерева, которое хочет трахаться с облаками. Кто сказал, что в настоящих свободных странах, нет такого инивидуума, который так себя ощущает. Я уверен, что есть. Но он не может открыться, потому что читает комментарии на спортсе и понимает, что люди считают это неприемлимым. А почему??? !!! Почему, я вас спрашиваю? Что в этом плохого, что человек сливается с природой воедино? Разве это плохо????
Тогда как вам другое слово, которое тоже на "дер" начинается и на "о" заканчивается?
+4
-1
+3
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Jessi
Где кодекс этики? Почему Жулин считает себя неприкасаемым?
А, понятно почему…
+3
-2
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Додик Аксель
Сегодня день Жулина на спортсе. Ветка ФК им полным полна...
+2
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EmperorNazer
Ответ Зойч
Ну почему назвать деревом - это оскорбить? А если человек ощущает себя деревом. Я не про ЛеДюка сейчас. Может же человек ощущать себя деревом?! Может!? Так почему это оскорбление. Оскорбление - это считать оскорблением, что человека называют деревом. То же самое справедливо и для называния человеком "оно". Да и как иначе называть ЛеДюка - ведь он же не "он" и не "она"? Тогда остаётся для него только местоимение "оно". А назвать ЛеДюка - "он" или "она" - это и есть оскорбление. Так что Жулин максимально толерантен, называя ЛеДюка "оно". Что касается дерева, которое хочет трахаться с облаками. Кто сказал, что в настоящих свободных странах, нет такого инивидуума, который так себя ощущает. Я уверен, что есть. Но он не может открыться, потому что читает комментарии на спортсе и понимает, что люди считают это неприемлимым. А почему??? !!! Почему, я вас спрашиваю? Что в этом плохого, что человек сливается с природой воедино? Разве это плохо????
Завязывайте с вашими попытками в сарказм, у вас плохо получается.
+2
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Alealeale
Ответ Alealeale
Не нужно постить слова таких мерзких, безмозглых нелюдей. В цивилизованном обществе думающих людей такие экземпляры банятся и всеобще отменяются.
Неужели НИ У КОГО из журналистов нет яиц и принципов? Так и будете жить все в поганой стране, пока сами не изменитесь и не прекратите думать только о себе и о деньгах.
+2
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Елена Ковалёва
Сегодня магнитные бури наверно..или что то другое
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ezhik38
Руки прочь от облаков! ))
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Olga.t
Минуты славы Жулина на спортсе. Сомнительной, грязной славы...
Просто отвратительный тип.
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Девушка Безимени
Ответ Андрей Яковлев
сейчас понабежит ориентированных))))))
ты с бронзой
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