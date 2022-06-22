Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»

С 1 по 24 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс». Jumbo-Visma, Lotto-Soudal и Groupama-FDJ объявили составы команд.

«Тур де Франс-2022»

Cоставы команд

AG2R Citroën:

Alpecin-Fenix:

Arkéa-Samsic:

Astana Qazaqstan:

Bahrain Victorious:

B & B Hotels-KTM:

BikeExchange Jayco:

Bora-Hansgrohe:

Cofidis:

DSM:

EF Education-EasyPost:

Groupama-FDJ: Антуан Дюшен (Канада), Давид Годю (Франция), Кевин Генитц (Люксембург), Штефан Кюнг (Швейцария), Оливье ле Гак (Франция), Валентин Мадуа (Франция), Тибо Пино (Франция), Майкл Сторер (Австралия).

Ineos Grenadiers:

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux:

Israel-Premier Tech:

Jumbo-Visma: Тиш Бенот (Бельгия), Стивен Крейсвик (Нидерланды), Сепп Кусс (США), Кристоф Лапорт (Франция), Примож Роглич (Словения), Воут ван Арт (Бельгия), Натан Ван Хойдонк (Бельгия), Йонас Вингегард (Дания).

Lotto-Soudal: Калеб Эван (Австралия), Фредерик Фрисон (Бельгия), Филипп Жильбер (Бельгия), Андреас Крон (Дания), Брент ван Мер (Бельгия), Флориан Вермеерш (Бельгия), Тим Велленс (Бельгия), Рейнардт Янсе ван Ренсбург (ЮАР).

Movistar:

Quick-Step Alpha Vinyl:

TotalEnergies:

Trek-Segafredo:

UAE Emirates:

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.