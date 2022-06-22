Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»

С 1 по 24 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс». Jumbo-Visma, Lotto-Soudal и Groupama-FDJ объявили составы команд.
«Тур де Франс-2022»
Cоставы команд
AG2R Citroën:
Alpecin-Fenix:
Arkéa-Samsic:
Astana Qazaqstan:
Bahrain Victorious:
B & B Hotels-KTM:
BikeExchange Jayco:
Bora-Hansgrohe:
Cofidis:
DSM:
EF Education-EasyPost:
Groupama-FDJ: Антуан Дюшен (Канада), Давид Годю (Франция), Кевин Генитц (Люксембург), Штефан Кюнг (Швейцария), Оливье ле Гак (Франция), Валентин Мадуа (Франция), Тибо Пино (Франция), Майкл Сторер (Австралия).
Ineos Grenadiers:
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux:
Israel-Premier Tech:
Jumbo-Visma: Тиш Бенот (Бельгия), Стивен Крейсвик (Нидерланды), Сепп Кусс (США), Кристоф Лапорт (Франция), Примож Роглич (Словения), Воут ван Арт (Бельгия), Натан Ван Хойдонк (Бельгия), Йонас Вингегард (Дания).
Lotto-Soudal: Калеб Эван (Австралия), Фредерик Фрисон (Бельгия), Филипп Жильбер (Бельгия), Андреас Крон (Дания), Брент ван Мер (Бельгия), Флориан Вермеерш (Бельгия), Тим Велленс (Бельгия), Рейнардт Янсе ван Ренсбург (ЮАР).
Movistar:
Quick-Step Alpha Vinyl:
TotalEnergies:
Trek-Segafredo:
UAE Emirates:
ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.