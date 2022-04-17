«Париж – Рубе». Гонщики проедут маршрут длиной 257 км с 30 секторами брусчатки

17 апреля пройдет классическая однодневная велогонка «Париж – Рубе». Пелотон преодолеет маршрут длиной 257 км с 30 секторами брусчатки.
«Париж – Рубе»
Компьень – Рубе, Франция
257,2 км
Начало – 12:10 по московскому времени.
Участники
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)
Тим Мерлир (Бельгия, Alpecin-Fenix)
Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)
Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)
Александр Кристофф (Норвегия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)
Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)
Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
Маттео Трентин (Италия, UAE Team Emirates)