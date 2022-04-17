«Париж – Рубе». Гонщики проедут маршрут длиной 257 км с 30 секторами брусчатки

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17 апреля пройдет классическая однодневная велогонка «Париж – Рубе». Пелотон преодолеет маршрут длиной 257 км с 30 секторами брусчатки. 

«Париж – Рубе»

Компьень – Рубе, Франция

257,2 км

Карта

Начало – 12:10 по московскому времени. 

Участники

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)

Тим Мерлир (Бельгия, Alpecin-Fenix)

Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)

Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)

Александр Кристофф (Норвегия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)

Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)

Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)

Маттео Трентин (Италия, UAE Team Emirates)

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